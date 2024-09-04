Melikgazi yüksek katı yasakladı: Ya diğer belediyeler?

Melikgazi Belediyesi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren önemli bir değişikliğe giderek, 15 katlı yapı iznini 10 kata düşürme kararı aldı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, Melikgazi’deki tüm ruhsatlar en fazla 10 katlı olarak verilecek ve 15 katlı yapılaşma süreci sona erecek. Belediye meclisinde oy birliğiyle alınan bu karar, kentsel dönüşüm projeleri de dahil olmak üzere bölgedeki inşaat faaliyetlerini yeniden şekillendirecek.

Melikgazi Belediyesi, yüksek katlı binaların yapımını yasaklayan bir karar aldı. Bundan sonra bölgede en fazla 10 katlı binalara izin verilecek. Bu kararın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer merkez belediyeler tarafından da benimsenip benimsenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kayseri, deprem riski taşıyan bir bölgede bulunmaktadır. Yüksek katlı binaların depremde yaşayacağı sıkıntılar da bu riskin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

Yüksek katlı binaların depreme karşı dayanıklılığı düşük olabilir ve bu durumda deprem anında ciddi hasarlara yol açabilir. Ayrıca, yüksek katlı binalarda yaşayan insanların tahliye edilmesi daha zor olabilir ve kurtarma çalışmalarını da zorlaştırabilir.

Bu nedenle, Kayseri gibi deprem riskine sahip bir şehirde yüksek katlı bina yapımına yönelik ciddi düşünce ve planlamalar yapılmalıdır. Depreme dayanıklı malzemelerin kullanılması, yapı denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılması ve acil durum tahliye planlarının oluşturulması gibi adımlar önemlidir.

Ayrıca, yerel yönetimlerin bu konuda aldığı kararlar da büyük önem taşımaktadır. Yüksek katlı bina yapımının sınırlandırılması veya belirli standartlara bağlanması gibi adımlar, depreme karşı daha güvenli bir çevre oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, Kayseri'de yüksek katlı binaların deprem riskine dikkat edilerek yapılması ve gerekli tedbirlerin alınarak güvenlik standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Bu şekilde hem mevcut yapıların güçlendirilmesi hem de yeni yapıların daha güvenli bir şekilde inşa edilmesi sağlanmalıdır.