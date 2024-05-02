MELMEK kurslarına yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları ile vatandaşlara farklı alan ve branşlarda eğitim vermeye devam ediyor.

Ev tekstili, okul öncesi çocuk gelişimi, inci çanta yapımı, crochet örgü, dekoratif objeler, şiş ve tığ, dolgu oyuncak, bebek nevresimleri, pike salon takımı, amigurumi ve daha birçok alanda eğitim veren MELMEK kursları, kadın kursiyerler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Farklı alanda açılan kurslarla kursiyerlerin hem el becerilerini geliştirmelerine hem de meslek sahibi olabilmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ MELMEK kurslarımız Kayseri’mizde binlerce kişinin meslek edindiği, sosyalleşebildiği, yeteneklerini fark edip geliştirebildiği eğitim merkezlerimiz. Sosyal Tesislerimizde verdiğimiz farklı branşlardaki kurslarımıza hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. MELMEK kurslarına katılan kursiyerlerimiz sosyalleşiyor, hobileriyle ilgileniyor ve tüm bunların yanında meslek sahibi oluyorlar. Meslek sahibi olan kursiyerlerimiz aile bütçesine katkı sağlıyor. Eğitim ve iş alanında kendini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik kurslarımızla onların hayatlarına dokunuyoruz. Nitelikli eğitimlerimiz beraberinde yoğun katılımı getiriyor. Kadın kursiyerlerimize yönelik açtığımız birçok kursumuzla meslek edinmelerini sağlayarak hayatın içerisinde daha aktif rol almalarını amaçlıyor; kadınların sanatsal ve sosyal faaliyetlerinde yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. MELMEK kurslarımız Melikgazi Belediyemizin ayrıcalıklı hizmetlerinden bir tanesi. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak sağladığımız kurslarımızdan son derece memnun. Meslek sahibi olmak isteyen, kendini geliştirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi MELMEK kurslarımıza bekliyoruz” dedi.