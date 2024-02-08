Memduh Başkan sıkılmadık el bırakmıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, talep ve önerilerini de bizzat dinledi.

Yediden yetmişe tüm Kayserililerle daima iç içe birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnaf dükkânlarını ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirerek esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Büyükkılıç, Kayserililere layık olma yönünde gayretle çalıştıklarını belirterek, “Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Güveninize layık olmaya çalışıyoruz. Huzurumuz şehri korumaya, ağabey mantığında, ekibimizle çalışıyoruz” dedi. Ziyaret ettiği bir berber dükkânında bulunan esnaf ve vatandaşla sohbet eden Büyükkılıç’a Mehmet Latif isimli vatandaş, “Dualarımız sizinle. Her yönüyle sizinle beraberiz” sözleri ile sevgisini iletti.

“Çok Yakıştı, Helal Olsun Başkanım”

Araba kiralama dükkânı işleten esnaf ise Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası için teşekkürlerini ileterek, “Yazın 3-4 uçak iniyordu gece aynı anda. Otoparkta yer bulamıyorduk, arabaları dışarıya koyuyorduk. Dışarda arabayı teslim ediyorduk. Şimdi çok iyi oldu. Otopark var, asansörle indiriyoruz, oradan teslim ediyoruz. Şimdi çok iyi oldu. Gurbetçi de memnun, gelenler de memnun. Çok yakıştı, helal olsun Başkanım. Çok memnunuz, eskiden çok sıkıntı yaşıyorduk” diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar Büyükkılıç’ı sevgi ve ilgiyle karşılarken, Başkan Büyükkılıç da onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlara kuru kahve ve lokum ikram eden Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor atkısı ve oyuncak hediye etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Başkan Büyükkılıç’ı tebrik ederken, pazarcı esnafı da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.