31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde saat 00.00’a kadar açılan sandıklarda Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, tüm ilçelerde en fazla oyu alan aday oldu.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan sayım işlemlerinde saat 00.00 itibariyle Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Adayı Memduh Büyükkılıç, oyların yüzde 38,44’ünü alarak en fazla oyu alan aday oldu. Büyükkılıç’ı yüzde 19,33 ile Yeniden Refah Partisi Adayı Abdullah Özkırış takip ederken, İYİ Parti Adayı Kazım Yücel oyların yüzde 14,34’ünü aldı.

Yine saat 00.00 itibariyle Kocasinan ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar oyların yüzde 35,43’ünü alırken, Yeniden Refah Partisi Adayı Önder Narin yüzde 22,69, CHP Adayı Mustafa Yıldız ise yüzde 15,44 oy aldı.

Melikgazi ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Palancıoğlu oyların 36,88’ini alırken, Yeniden Refah Partisi Adayı Ahmet Taylan 19,34, CHP Adayı Özgür Alçı ise oyların yüzde 14,41’ini aldı.

Talas ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Mustafa Yalçın oyların 33,20’sini alırken, İYİ Parti Adayı Göker Gözütok yüzde 25,41, CHP Adayı Hacı İbrahim Yıldırım ise oyların 17,08’ini aldı.

Akkışla ilçesinde CHP Adayı Mustafa Dursun oyların yüzde 46,77’sini alırken Cumhur İttifakı Adayı Ayhan Arslan 43,97, ŞİYİ Parti adayı Osman Türk yüzde 6,61 oy aldı.

Bünyan ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Salahattin Metin yüzde 45,85’ini alırken İYİ Parti Adayı Erhan Özhan yüzde 29,33, Yeniden Refah Partisi Adayı Şinasi Gülcüoğlu yüzde 12,37 oy aldı.

Develi ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Adem Şengül oyların yüzde 36,24’ünü alırken Büyük Birlik Partisi İmdat Güven 30,28, İYİ Parti Adayı Songül Özdemir yüzde 12,93 oy aldı.

Felahiye ilçesi’nde CHP Adayı Şeref Güleser oyların yüzde 51,50’sini alırken Cumhur İttifakı Adayı Vural Coşkun yüzde 42,33, Yeniden Refah Partisi Adayı Aycan Karadavut yüzde 1,97 oy aldı.

Hacılar ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Bilal Özdoğan 39,06, Yeniden Refah Partisi Bünyamin Geçgil yüzde 33,95, Bağımsız Aday Serdar Günek yüzde 8,87 oy aldı.

İncesu ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Mustafa İlmek oyların yüzde 47,83, Yeniden Refah Partisi Adayı Zekeriya Karayol yüzde 38,16, İYİ Parti Adayı Recep Güngör yüzde 9,52 oy aldı.

Özvatan ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Halit Demir oyların yüzde 70,30’unu alırken CHP Adayı İrfaniye Almaz yüzde 9,02, İYİ Parti Adayı Halil İbrahim Çağrı yüzde 8,99 oy aldı.

Pınarbaşı ilçesinde CHP Adayı Deniz Yağan oyların yüzde 37,48’ini alırken Cumhur İttifakı Adayı Menduh Uzunluoğlu yüzde 28,46, DEVA Partisi Adayı Fazıl Demircioğlu yüzde 10,89 oy aldı.

Sarıoğlan ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Bekir Ayyıldırım oyların yüzde 37,00’sini alırken CHP Adayı Murat Özcan yüzde 28,34, Yeniden Refah Partisi Adayı Mükremin Sayan yüzde 15,13 oy aldı.

Sarız ilçesinde CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu oyların 46,37’sini alırken Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 39,19, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 12,75 oy aldı.

Tomarza ilçesinde İYİ Parti Adayı Osman Koç oyların yüzde 54,16’sını alırken Cumhur İttifakı Adayı Davut Şahin yüzde 38,17, Yeniden Refah Partisi Adayı Raşit Karagöz yüzde 3,44 oy aldı.

Yahyalı ilçesinde Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk oyların 44,25’ini alırken Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 39,88, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,81 oy aldı.

Yeşilhisar ilçesinde İYİ Parti Adayı Salih Karagöz oyların 42,61’ini alırken Cumhur İttifakı Adayı Halit Taşyapan yüzde 42,43, CHP Adayı Deniz Onaç yüzde 11,46 oy aldı.