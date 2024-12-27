Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Molu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan Sağlık Olsun programına konuk olarak, moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Kanser çeşitlerinden birisi olan meme kanseri hakkında açıklamalarda bulunan Molu, meme kanseri "öldürür mü?" sorusuna yönelik, "Hiçbir kanser, erken yakalanmazsa öldürmez. Ancak kanser ilerlemişse, yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evrelere ulaşmışsa, tedavi daha zor hale gelir. Dördüncü evre, kanserin tamamen yayılıp cerrahi sınırları aşması durumudur ve kemoterapi, radyoterapi veya akıl ilaçlarıyla tedavi gerektirir. Bu durumda hayat süresi kısalabilir. Dördüncü evre kanserler için de şunu söylemek gerekir ki, kadınlarda meme kanseri daha yaygın görülür, ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Kadınlarda meme kanseri görülme oranı, sekiz kadından birinde olmakta, bu da oldukça yüksek bir orandır. Bu nedenle, düzenli takip yapmak ve zamanında müdahale çok önemlidir. Hekime başvurulmalı ve gerekli tetkikler yapılmalıdır. 'Bundan bir şey olmaz' denilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, emziren bir annede kanser varsa ve bu tespit edilmediyse, çocuğa kanser geçme ihtimalinin bulunmadığını belirten Molu, şöyle konuştu: "Kanser bulaşmaz ve çocuğa geçmez; annenin derhal tedavisinin yapılması gerekir. Meme tamamen alındığında ne yapılabilir? Aynı seansta kozmetik amaçlı yeni bir meme yapılabilir. Bu, arzu eden bayanlara önerilmektedir. Ancak arzu etmeyenler de olabilir. Bu tamamen bireysel bir tercih olup, aileye bırakılması gereken bir karardır. Kozmetik anlamda da sürekli bir destek sağlanması gerekir. Bunun yanında, kanser tedavisi gören bir kadının en güzel organlarından birinin alınması, psikolojik açıdan büyük bir etki yaratabilir. Bu durumda psikolojik desteğe de ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm hastalar bu konuda yardım almalıdır. Meme kanseri olan kadınların, özellikle psikolojik destek konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum."