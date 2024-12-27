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Zabıta ekipleri yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, rutin denetimlerin dışında yeni yıl için kentteki ticarethanelerde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl için arttırdıkları eş zamanlı denetimlerinde kasa-reyon fiyat farkı, etiketsiz olarak satışa sunulan ürünler, son kullanma tarihi ve hijyen kontrolü yaptı. Kayseri’de bulunan zincir ve yerel marketlere yönelik denetimler gerçekleştirilirken vatandaşların sağlığını tehdit edecek umumi temizlik unsurları, kasa-reyon fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları gibi konularda gerekli incelemeler yapıldı.

Haber Merkezi

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