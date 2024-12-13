Memnuniyetsizlik yataktan çıkmaya engel

Psikolog Selver Yazıcı, kronik yorgunluk olarak bilinen ‘Dysania’ rahatsızlığı ile ilgili verdiği bilgilerde, “Dysania, yoğunlukta güncel hayatından memnun olmayan kişilerde görülüyor” dedi.

Dysanianın yataktan çıkamama ve yatakta uzun süre oyalanma durumu olarak görüldüğünü söyleyen Selver Yazıcı, “Dysania kronik yorgunluk rahatsızlığıdır. Aslında tıpta böyle net bir tanısı yoktur ama genel olarak günümüzde insanların yataktan çıkamama, uyanmasına rağmen bir iki saat boyunca yatakta oyalanma, günlük hayatına devam edememe ya da uyandıktan sonra hayata rahatça adapte olamama gibi bir durumdur. Dysania rahatsızlığının birçok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi depresyon ve yaşanılan hayattan mutsuz olma durumu olabilir. Bunun dışında kan değerlerimiz, kanımızdaki kırmızı hücrelerinin az olması, tiroit bezlerinizin doğru çalışmaması, vücut kitlelerin endeksimizin düzgün olmaması gibi sebepler de olabildiği gibi en büyük sebeplerinden bir tanesi depresyondur. Eğer kişi depresyonla ve güncel hayatından memnun olmama durumuyla karşı karşıyaysa dysania yoğunlukta görünür. Tedavi olarak biz genelde danışanlarımıza öncelikle bir kan testi yaptırmalarını, aile danışanlarına gitmelerini tavsiye ederiz. Bir kan testi, vitaminlerin algılanması gibi durumları halletmelerini isteriz. Onun dışında da psikolojik tedaviye ihtiyaç varsa psikolojik tedaviye de yönlendiririz. Dysanianın aslında kış aylarında daha fazla görülmesinin sebebi, gündüzlerin kısa gecelerin uzun olması insanların soğuk havalarda çok fazla fiziksel aktiviteye katılamamaları olarak gözlemliyoruz biz genelde. Eğer kişi düzenli yürüyüş yapmıyorsa, spora gitmiyorsa ya da sürekli oturarak çalışıyorsa, gün içerisinde çok fazla ekrana maruz kalıyorsa ya da uyumadan önce çok fazla ekrana maruz kalıp geç uyuyup uyku düzenini düzenli almıyorsa dysania ile yine karşılaşabiliyoruz” dedi.

“Sosyal hayattan memnuniyetsizlik sebep olabilir”

Yazıcı, sosyal hayattan memnuniyetsizliğin ve güncel hayattaki durumlardan hoşlanmamanın dysaniaya sebep olabileceğini söyleyerek, “Bunun için uyku düzenlemeleri, günlük hayattaki fiziksel aktivitelerini aktif bir şekilde gerçekleştirmelerini tavsiye ederiz. Kış aylarında özellikle fiziksel aktiviteye çok değer veriyoruz biz. Hareketsizlik uyutuyor. Bunun dışında da işte bazı kronik rahatsızlıklar, bazı kronik hastalıklar da yataktan kalkamamaya sebep oluyor ama bunun sosyal sonucuna bakarsak, genel olarak sosyal hayattan memnun olmama, işe giderken çok fazla işi sevmeme ya da güncel hayatta maruz kalınan durumlardan hoşlanmama gibi sebepler de yataktan çıkmamaya sebep olabiliyor. Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur” ifadelerini kullandı.