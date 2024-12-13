Vali Çiçek: 'Çocuklarımızın tek bağımlılığı vatan, millet, bayrak sevgisi olacak'

Tek bir çocuğu bile sosyal medyanın karanlıklarında kaybedemeyeceklerini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Çocuklarımızın tek bağımlılığı vatan, millet, bayrak sevgisi olacak” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Kayseri Valiliği himayesinde Dijital Bağımlılık Paneli düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki panele Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, protokol üyeleri, öğretmen ve akademisyenler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bugün burada toplumsal bir sorun olan dijital bağımlılığa dikkat çekmek, bununla alakalı olarak okullarımızda öğrencilerimizle yaşadığımız problemler konusunda farkındalığımızı arttırmak üzere düzenlediğimiz panel vesilesi ile bir aradayız. Dijital bağımlılık sadece okulların sorunu değil aynı zamanda ailelerin, yani genel anlamda tüm toplumun bir sorunudur. Çocuklarımız, dijital ortamın içerisine doğmaktadır ve onlara ‘dijital yerliler’ denmektedir. Dolayısıyla dijital yerli dediğimiz bu çocuklarımız eğitim içeriklerinin de çoğu kez dijital ortama aktarılmasından hareketle bir taraftan eğitim açısından son derece pozitif bir yararlanış söz konusuyken diğer taraftan bir bağımlılık haline gelmiş dijital araçları kullanmaya dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla bütünü ile buna dikkat çekmek, meselenin hukuki yönünü, bilimsel ve akademik yönünü ve daha da önemlisi belki siber güvenlik açısından bir bakış açısı gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Çocukların sosyal medyada dışarıdan daha fazla tehlikede olabileceğini söyleyen Vali Gökmen Çiçek de, “Bugün içerisinde bulunduğumuz durum aynı zamanda bir baba olarak da benim sorun olarak karşımda duran, evimin içinde de problem olarak duran bir konu. Yani hem projeyi himaye eden hem de projeden dört gözle çıktılarını bekleyen, neler yapılabileceği konusunda bilgisi eksik olan biriyim. Eskiden anne babalar çocuklarına ‘Akşam ezanı okunmadan eve gelin’ diyordu. Bunu hepimiz yaşamışızdır ancak günümüzde aileler çocuklarını dışarı çıkarmak için uğraşıyor çünkü eve gelen çocuklar hemen yanı başımızda ellerinde telefon, sokaklardan daha tehlikeli şartlar altında duruyorlar. Hemen yanımızda belki istismar ediliyorlar ellerindeki telefonla. Hemen yan odamızda belki bambaşka bir tehlike ile karşı karşıyalar. Çocukları oradan almak imkansız hale geliyor” ifadelerini kullandı.

“Çocukların tek bağımlılığı vatan, millet, bayrak sevgisi olacak”

Tek bir çocuğu bile sosyal medyanın karanlıklarında kaybedemeyeceklerini söyleyen Vali Çiçek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yalnız bu tehlike sadece çocuklar için değil, aslında bence ilk başta anne-babaların dijital bağımlılıktan kurtarılması gerekiyor. Aslında anne babaların dijital bağımlılığı çocukları birazcık da oralara itiyor. Bir ev düşünün annede telefon, babada telefon, çocukta telefon. Aslında aynı evin içerisinde akşam ezanı okunmadan eve gelmiş ama aslında belki dışarıda oynasa çok daha mutlu, huzurlu ve güvenli olabilecek bir çocuk tam yanı başımızda her türlü tehdide açık bir şekilde duruyor. Gerçekten büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bir tane dahi çocuğumuzu kaybedemeyiz. Şehitler, gaziler veriyoruz. Varlık yokluk savaşı veriyoruz. Bütün dünyanın gözü ülkemizdeyken bir tane dahi çocuğumuzu sosyal medyanın karanlıklarında vatan millet sevgisini sorgular hale getiremeyiz. Çocuklarımızın bir tane bağımlılığı olacak o da vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi olacak. Başka hiçbir bağımlılığı olmayacak. Bunu beraber başaracağız inşallah.”