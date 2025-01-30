Merkez Teknik Anadolu Lisesi Kayseri'yi ABD'de temsil edecek

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin büyük bir başarıya imza atarak Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek insansız hava aracı (İHA) yarışmasına katılmaya hak kazandığını duyurdu. Milletvekili CINGI, okul bünyesinde kurulan “Kartal Air” ekibinin, geliştirdikleri İHA’nın yazılım, nesne tanıma, navigasyon ve uçuş performansı gibi birçok kriteri başarıyla sağlayarak, Türkiye’den yarışmaya katılmaya hak kazanan iki liseden biri olduğunu belirtti.

Öğrencileri, öğretmenleri ve mesleki eğitim alan tüm gençleri tebrik eden Vekil Cıngı; “Memleketim Kayseri'de 1942 yılından beri hem sanayi hem ülkemiz endüstrisine insan yetiştiren ve Kartal Meslek Lisesi olarak bilinen Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ülkemizi temsilen Amerika Birleşik Devletlerindeki insansız hava aracı yarışmasına katılmaya hak kazandılar. Okul bünyesinde kurulan "Kartal Air" isimli grup özellikle tasarladıkları İHA'nın hem yazılım hem nesneleri tanıma hem navigasyon hem uçuş performansı gibi birçok kriteri sağlayarak ülkemizden iki liseden birisi olarak Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen SUAS yarışmasında temsil etme imkânına kavuştular. Bu vesileyle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Kayseri'de mesleki eğitim alan bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.