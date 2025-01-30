Kayseri Barosu, gözaltına alınan gazetecilere arka çıktı

Kayseri Barosu, gazetecilere yönelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara ilişkin açıklama yapıldı.

‘ANAYASAL İLKELERLE VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN USUL KURALLARIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR’

Yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamalarıyla gazetecilerin gözaltına alınması işlemlerinin Anayasal ilkelerle ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen usul kurallarıyla bağdaşmadığı ifade edilerek, “Basın özgürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olup bireylerin ve medya kuruluşlarının herhangi bir baskı veya sansür olmadan haber, fikir ve bilgi üretme, yayma ve alma hakkını ifade eder. Demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olan basın özgürlüğü, halkın doğru ve çeşitli bilgilere ulaşmasını sağlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlamalarıyla gazetecilerin gözaltına alınması işlemleri, Anayasal ilkelerle ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen usul kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Kayseri Barosu olarak, hak ve özgürlüklere yönelik hukuka aykırı her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu; son dönemde artan basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlallerin endişe verici olduğunu bildiriyoruz” denildi.