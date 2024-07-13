Meslek lisesini seçen başarılı öğrencilerin geleceği parlak

Kayseri Valiliği, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) işbirliği ile imzalanan protokol ile meslek lisesini tercih eden ve yüksek puan alan 53 öğrenciye burs verilecek.

KAYSO’da düzenlenen protokol törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BÜyüksimitci ve iş insanları katıldı. Yüksek puan alan ve mesleki eğitimi tercih eden 53 öğrenciye iş insanlarının burs vereceğini söyleyen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bir konuyu elimizden geldiği kadar destekleyip öğrencilerimizi mesleki eğitime yönlendirmekle ilgili bir burs programı hazırladık. Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bu protokolü imzalayacağız. Bu kapsamda da toplamda 53 öğrenciye bu yıl mesleki liselere giren ve yüksek puan alan öğrencilerden oluşan ilk 53 öğrenciye burs vereceğiz. Burada sanayicilerimiz kendileri verecekler, KAYSO olarak biz de bunu koordine edeceğiz. Özellikle ben burada bu işe katkıda bulunan sanayicilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu hayırlara vesile olsun çünkü bu ülkenin olmazsa olmazı üretim yapmak. Eğer üretim yapamazsak emin olun geri kalmış ülkeler seviyesine düşeriz ki Türkiye’nin şu anda durumu İtalya’dan Çin’e kadar en büyük sanayi ülkelerinden biriyiz. Bunu devam ettirmemiz gerekli, bunu arttırmamız gerekli. Ölçeğimizi büyütmemiz gerekli. Bunun için de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Sanayiciler olarak her zaman elimizi taşın altına koymaya da hazırız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de, “Bugünkü imzalayacağımız protokol ilimizde mesleki eğitime öğrencilerimizi teşvik etmek, onları yönlendirmek için hazırlanmış bir çalışma. İlimizde eğitimin tüm kademelerinde sayın valimizin liderliğinde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de mesleki eğitimdeki teşvikler. Bizim ilimizde 62 tane mesleki eğitim okulumuz, 32 bin tane öğrencimiz ortaöğretimdeki öğrencilerimizin yüzde 40’ı mesleki eğitimine devam ediyor. Öğrencilerimizi hayata hazırlama, onları istihdama yönlendirme adına birçok projemiz, çalışmamız var. Çok yakın zamanda Uçak ve Uzay Teknolojisi Bilimleri Lisesi açılacak. Savunma sanayi ile ilgili bir protokol imzaladık. İnşallah çip ve batarya teknolojisiyle ilgili bir meslek lisemizin çalışmalarını devam ettiriyoruz. Tüm bunlarla beraber ilimiz LGS’de çok güzel bir sonuç aldı. Ben bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Şehrimiz Cumhuriyet tarihiyle beraber önemli sanayileşme hamlelerine imza atmış, son 30 yılda da çok büyük sanayi teşviklerine karışmış, yaklaşık 160 ülkeye ihracat yapan bir sanayi şehri. Fakat son dönemde en büyük yaşadığımız kriz maalesef üretim sektörlerinde çalışacak teknik insan bulamamak. Birçok fabrikamız şu anda yatırımlarını planlarken yapacağı yatırımı, alacağı makinayı çalıştıracak personeli kaygı ederek hareket ediyor. Bazı büyük işletmelerimiz yeni hatlar açıyorlar ama çalışan insan bulamadıkları için o hakları maalesef kullanamıyorlar. Dolayısıyla çok radikal bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ayrıca Kayseri değil, tüm ülkemizde bu büyük bir mesele haline gelmiş durumda. Bizler de Kayseri olarak elimizi kolumuzu bağlayıp “Ne yapalım bu böyle gidiyor” demedik. Dolayısıyla bir şeyler yapmak gerekiyor. Biz de Kayseri’de yapabileceğimiz ne varsa masaya koyduk ve o minvalde üzerine yürüyoruz, yürütüyoruz çalışmalarımızı. Burada sanayi odası başkanımızın liderliğinde yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü evet insan bulamıyoruz, sanayide çalıştıracak personel sıkıntısı yaşıyoruz ama elini taşın altına koyan bir kurumdayız şu anda. Başarılı öğrencilerimiz mesleki eğitime yönlendirildiği zaman 53 öğrencimize çok tatmin edici oranda aylık burs verecekler ve öğrenim hayatları boyunca onlara bir noktada destek olacaklar. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Kayseri birçok konuda sorun gördüğü bir şeyde, memleket için problem gördüğü bir şeyde hemen oraya yönelir ve kendince o sorunun çözümüne nasıl katkı sağlarım diye çalışır. Mesleki eğitimde teknik eleman ihtiyacı, sanayimizin bir sorunu olarak karşımızda duruyor ve bunun için de ben öncelikle derdini çektiği için ve bununla ilgili büyük bir çaba sarf ettiği için, hem mecliste gündeme getirdiği hem bulunduğu platformlarda bu işi öncelediği için milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı’ya teşekkür ediyorum. Mesleki eğitimde öğrencilerimizin bazen tercih etmeme durumlarıyla da karşılaşıldığını çalıştayda çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü aileler çocukların meslek lisesine gitmesini maalesef teşvik etmedikleri gibi onların bu konudaki hayallerinin önüne de bazen toplumsal bir algıyla önünü kestiklerini görüyoruz. Çocuklarımızın 4 yıllık üniversitelerde okumalarını istiyorlar ancak teknik eleman noktasında çok da istekli olmadıkları en azından çalıştay raporunda anketlerde ortaya çıkıyor. Ancak gerçek bu değil. Gerçek bizim sanayimizin teknik elemanlara, meslek lisesi mezunlarına, meslek yüksek okulları mezunlarına çok büyük ihtiyaç duymalarıdır. İşte bizim sanayi odamız da bu konuyu hissederek, görerek bu toplumsal algıyı da değiştirmek, çocuklarımıza biraz da olsa teşvik olsun diye meslek lisesini tercih eden yüksek puanlı ilk 53 öğrenciye burs vererek onların bu tercihlerini ödüllendirmek, hem de meslek hayatlarında arkalarında durduğunu göstermek için bugün burada” dedi.

Konuşmaların ardından 53 öğrenciye verilecek bursun protokolü imzalandı.