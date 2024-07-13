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  • Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün mutlu günü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün mutlu günü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün oğlu Furkan Öztürk, dünya evine girdi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün mutlu günü
Kayseri GündemEditör

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün oğlu Furkan Öztürk, dünya evine girdi.

Düğün törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahit Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Kocasinan önceki dönem Belediye Başkanı Bekir Yıldız, AK Parti GM Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Öztürk, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini ileterek, oğluna ve gelinlerine ömür boyu mutluluklar diledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün mutlu günü
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün mutlu günü
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün mutlu günü
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün mutlu günü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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