Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kentte zirai donun etkisini göstereceği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kentte zirai donun etkisini göstereceği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde (20.03.2024) Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, (21.03.2024) Perşembe, (22.03.2024 ) Cuma, (23.03.2014) Cumartesi günleri etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Alınabilir önlemler oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır."

İHA
Kayseri Gündem

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