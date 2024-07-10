Niğde'de yazlık patates ekimi yüzde 200 arttı

Patates üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Niğde’nin Altunhisar ilçesinde turfanda patates hasadı başlarken, üretim geçen yıla oranla yüzde 200 oranında arttı.

Yazlık patates ekiminde geçen yıla oranla bu yıl ekim alanlarında artış yaşandığına dikkati çeken Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş Altunhisar’da geçen yıl 11 bin 720 dekar alanda patates üretimi yapıldığını bu yıl sayının 30 bin dekar alana yükseldiğini söyledi. Asım Baş; “Altunhisar ilçesinde erkenci olarak tabir edilen yazlık patates hasadına başlanıldı. Sabah erken saatlerde hasada başlayan çiftçiler, sıcak hava nedeniyle öğleye kadar ürün toplama işini tamamlıyor. Hasat edilen patatesler Türkiye’nin birçok yerine gönderiliyor. Altunhisar ilçemizde geçen yıl 11 bin 720 dekar alan patates üretimi yapılırken bu yıl ise üretimi yaklaşık yüzde 200 oranın da bir artış ile 30 bin dekar alana yükseldi. Ayrıca geçen yıl 11 bin dekar alanda 46 bin ton patates rekoltesi elde edilirken, bu yıl ise 30 bin dekar alanda 120 bin ton civarında bir patates rekoltesi elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.