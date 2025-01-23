Mevsim dışı ürünler pazar tezgahında rekorlarda: Çilek 200 TL

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 25 lira ile 50 lira arası, salatalığın kilosu 30 lira ile 35 lira arası, limonun kilosu 10 lira ile 20 lira arası, hurmanın kilosu 50 lira ile 60 lira arası, narın kilosu 20 lira ile 40 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, elmanın kilosu 20 lira ile 40 lira arası, soğanın kilosu 25 lira ile 50 lira arası, havucun kilosu 15 lira ile 20 lira arası, patlıcanın kilosu 30 lira ile 50 lira arası, mantarın kilosu 70 lira ile 120 lira arası, mandalinanın kilosu 12 lira ile 40 lira arası, kabağın kilosu 30 lira ile 40 lira arası, muzun kilosu 55 lira ile 65 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor. Öte yandan kivi 70 liradan, çilek 200 liradan, karnabahar 30 liradan, biber 70 liradan, brokoli 20 liradan, ıspanak 20 liradan, kıvırcık 30 liradan, kereviz 30 liradan, siyah erik 50 liradan, ayva 20 liradan, pırasa 20 liradan, turp 25 liradan, lahana 130 liradan, ayva 20 liradan satılıyor.