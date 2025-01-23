Kayseri Elit Voleybol, Konya'dan galibiyetle döndü
TVF Erkekler 2'nci Ligi'nde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol, hafta içi oynanan maçta Konya ekibi Seydişehir C.Spor'u mağlup etti.
Hafta sonu oynanan maçta evinde mağlup olan Kayseri Elit Voleybol, hafta içi müsabakasında Konya takımı Seydişehir C.Spor'a konuk oldu. İlk seti 25 - 11'lik skorla kazanan Kayseri ekibi ikinci seti de 7 sayı farkla kazandı. Setlerde 2-0 üstünlüğü yakalayan Kayseri Elit Voleybol, üçüncü seti de 7 sayı farkla kazanarak maçı set vermeden kazanmış oldu. Sezonun 21'inci haftasını galibiyetle kapatan Kayseri takımı pazar günü sahasında PEMA Koleji'ni ağırlayacak.