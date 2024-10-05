Meydana nazır, muhteşem taç kapısı Erciyesi seyreden medrese

Selçuklu Dönemi’nden kalma en önemli ilim merkezlerinden olan bu medrese, 1267 yılında yaptırılmıştır. Selçuklu Veziri Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

Bu Medrese’nin en önemli özelliği dışarıya doğru yükselen taç kapısıdır. Bu taç kapının en önemli özelliği ise Selçuklularda gelişen Taş işlemeciliğine konu olmasıdır. Şehrin merkezinde bulunan bu medrese, turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.

Bu medrese dikdörtgen bir plan ile inşa edilmiş olup açık havlu ve orta Avlu etrafına sıralanmış medrese odalarından oluşmaktadır. Tek katlı olarak inşa edilen bu medreseye ön yüzünden bakıldığında, orta boyuttaki bir Kervansarayı andırmaktadır. Medresede 2 adet Eyvan bulunur. 1267 yılından günümüze kadar gelen medrese de pek çok tadilat yapılmıştır. Günümüzde kitapçılar çarşısı olarak kullanılmaktadır. Medrese’nin bu muhteşem kapısının üzerinde ayetler bulunmaktadır. Ayrıca Medrese’nin kaç yılında yapıldı ve kim tarafından yaptırıldığı anlatılmaktadır.

Bu medrese inşa edildiği yıllarda, yanındaki Çeşme ile birlikte yaptırılmıştır. Kayseri’nin Cumhuriyet meydanında bulunan Sahabiye Medresesi, çoğunlukla Sahabiye olarak anılır ancak tarihi kayıtlarda Sahip Ata Medresesi olarak da bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde tamir edildiği bilinen bu Medrese’nin onarımında, kapı üzerindeki bazı süslemeler gerçeğe uygun olarak tamir edilmemiştir.

Taş dışında görülen farklı malzeme, taç kapı üzerindeki beyaz mermer kitabedir.Bu kitabenin üzerinde iki satır halinde yazı bulunmaktadır.

“Bu mübarek medresenin yapılmasını Kılıçarslanoğlu, yüce Sultan, sultanlar Sultanı, din ve dünyanın koruyucusu, fetihler sahibi Keyhüsrev (III. Keyhüsrev) zamanında –Allah mülkünü daim kıla– 666 (1276) yılı aylarında (?) Allahü Teala’nın rahmetini uman kul, Hüseyin oğlu Sahip Ali– Allah şanlarını iyi eyleye– emretti” yazılıdır.

Hazırlayan: Erhan ÜNLÜ