Trafikte tehlikeli hareket yapan araçlara ceza
Kayseri'de trafikte seyir halindeyken tehlikeli davranışlarda bulunan araçlar, polis ekiplerince tespit edilerek ceza uygulandı.
Kayseri’de trafikte seyir halindeyken tehlikeli davranışlarda bulunan araçlar, polis ekiplerince tespit edilerek ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; içerisinden yolcuları çıkararak ve korna çalarak seyir halinde olan araçlar tespit edildi. Araç sürücülerine ayrı ayrı 1380’er TL olmak üzere toplam 2 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi.