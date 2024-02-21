MHP Belediye Meclis Üyeleri aday listesi açıklandı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de belediye meclis üyeleri aday listesini açıkladı. Sarız'da 10 asil aday, Pınarbaşı'da 13 asil aday, Bünyan'da 13 asil aday, Özvatan'da 8 asil aday ve Sarıoğlan'da 10 asil aday bulunuyor.
MHP Kayseri’de belediye meclis üyelerine aday isimlerin listesini açıkladı. Sarız’da 10 asil aday, Pınarbaşı’da 13 asil aday, Bünyan’da 13 asil aday, Özvatan’da 8 asil aday ve Sarıoğlan’da 10 asil aday bulunuyor. İsimler şu şekilde;
SARIZ ASİL ADAYLAR
1 Cesur Abdullah Kınık
2 Ali Uğur Canpolat
3 Hacı Ali Ekinci
4 Erdoğan Esen
5 Tekin Akça
6 Mustafa Uzunlu
7 Turgut Herekçi
8 Ümit Coşkun
9 Hüseyin Bostan
10 Oğuzhan Arık
SARIZ KONTENJAN: Salih Doruk
PINARBAŞI ASİL ADAYLAR
1 Sezgin Özçelik
2 Hüseyin Koç
3 Doğan Çalık
4 Ali Sarıbaş
5 Aslan Karaaslan
6 Soner Atasever
7 Gündüz Duman
8 Ömer Algül
9 Nesrin Kederoğlu
10 Hasan Hüseyin Budak
11 Hamza Altuner
12 Gökhan Kara
13 Efendi Yıldırım
PINARBAŞI KONTENJAN :1 Etem Gümüş, 2 Süleyman Şahan
BÜNYAN ASİL ADAYLAR
1 Savaş Gökçe
2 Mehmet Emre Taşçı
3 Osman Fatih Toktaş
4 Mustafa Elönü
5 Fatih Tanrıöver
6 Mustafa Navruz
7 Erol Kara
8 Ramazan Öztürk
9 Ataseven Eroğlu
10 Mustafa Çağrı Dilekmen
11 Seher Nagehan Altun
12 Gülcan Özoğul
13 Sinan Patıhan
BÜNYAN KONTENJAN
1 Mustafa İşlenmiş
2 Yaşar Çakmak
Özvatan asil adaylar
1 Mehmet Çınaro
2 Kemal Dumlu
3 Şimşek Özdemir
4 Aydeniz Tepeli
5 Erol Göktaş
6 Alif lafçı
7 Hacı Mehmet Keklik
8 Atik Mehmet Angışan
ÖZVATAN KONTENJAN
1 İbrahim Carlak
Sarıoğlan asil adaylar
1 Selçuk Güntay
2 Hakkı Murat Başer
3 Ahmet Uzun
4 Mahir Taşdemir
5 Ahmet Altıntaş
6 Sedat Bekar
7 Nejdet Koç
8 Mehmet Görgülü
9 Kenan Akkoyun
10 Ozan Ali Baydan
SARIOĞLAN KONTENJAN
1 Mustafa Durukan.