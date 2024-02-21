MHP Belediye Meclis Üyeleri aday listesi açıklandı 

 Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de belediye meclis üyeleri aday listesini açıkladı. Sarız'da 10 asil aday, Pınarbaşı'da 13 asil aday, Bünyan'da 13 asil aday, Özvatan'da 8 asil aday ve Sarıoğlan'da 10 asil aday bulunuyor.

MHP Belediye Meclis Üyeleri aday listesi açıklandı 

MHP Kayseri’de belediye meclis üyelerine aday isimlerin listesini açıkladı. Sarız’da 10 asil aday, Pınarbaşı’da 13 asil aday, Bünyan’da 13 asil aday, Özvatan’da 8 asil aday ve Sarıoğlan’da 10 asil aday bulunuyor. İsimler şu şekilde;

SARIZ ASİL ADAYLAR  
1 Cesur Abdullah Kınık
2 Ali Uğur Canpolat
3 Hacı Ali Ekinci
4 Erdoğan Esen
5 Tekin Akça
6 Mustafa Uzunlu
7 Turgut Herekçi
8 Ümit Coşkun
9 Hüseyin Bostan
10 Oğuzhan Arık

SARIZ KONTENJAN: Salih Doruk

PINARBAŞI ASİL ADAYLAR 
1 Sezgin Özçelik
2 Hüseyin Koç 
3 Doğan Çalık 
4 Ali Sarıbaş 
5 Aslan Karaaslan 
6 Soner Atasever
7 Gündüz Duman 
8 Ömer Algül
9 Nesrin Kederoğlu
10 Hasan Hüseyin Budak 
11 Hamza Altuner 
12 Gökhan Kara
13 Efendi Yıldırım 
PINARBAŞI KONTENJAN :1 Etem Gümüş, 2 Süleyman Şahan

BÜNYAN ASİL ADAYLAR 

1 Savaş Gökçe 
2 Mehmet Emre Taşçı 
3 Osman Fatih Toktaş 
4 Mustafa Elönü
5 Fatih Tanrıöver 
6 Mustafa Navruz 
7 Erol Kara 
8 Ramazan Öztürk 
9 Ataseven Eroğlu 
10 Mustafa Çağrı Dilekmen 
11 Seher Nagehan Altun 
12 Gülcan Özoğul 
13 Sinan Patıhan 

BÜNYAN KONTENJAN
1 Mustafa İşlenmiş 
2 Yaşar Çakmak


Özvatan asil adaylar 
1 Mehmet Çınaro 
2 Kemal Dumlu
3 Şimşek Özdemir 
4 Aydeniz Tepeli
5 Erol Göktaş 
6 Alif lafçı
7 Hacı Mehmet Keklik 
8 Atik Mehmet Angışan  
ÖZVATAN KONTENJAN
1 İbrahim Carlak
 
Sarıoğlan asil adaylar 
1 Selçuk Güntay
 2 Hakkı Murat Başer 
3 Ahmet Uzun 
4 Mahir Taşdemir 
5 Ahmet Altıntaş
6 Sedat Bekar 
7 Nejdet Koç
8 Mehmet Görgülü
9 Kenan Akkoyun 
10 Ozan Ali Baydan 

SARIOĞLAN KONTENJAN
1 Mustafa Durukan.

1ha

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