Kayseri'de Normal Doğum İçin Büyük Adım: Sağlık Müdürü Erşan'dan Eylem Planı

Normal Doğuma Teşvik ve İş Birliği Vurgusu

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, normal doğumu teşvik etmek ve gereksiz sezaryen oranlarını azaltmak için tüm paydaşların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Dr. Erşan, “Normal doğum oranlarını artırmak sadece bir hedef değil, aynı zamanda anne ve bebek sağlığını koruma adına büyük bir sorumluluktur. Sağlık çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek ve eğitim programları düzenlemek öncelikli görevlerimizdendir,” dedi.

Gebe Sınıfları ve Eğitim Programları

Özel hastanelerde oluşturulmaya başlanan gebe sınıflarıyla anne adaylarının bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Dr. Erşan, bu sürecin tüm paydaşların desteğiyle iş birliği içinde sürdürülmesinin planlandığını ifade etti. Kamu ve özel hastanelerin eş güdüm içinde çalışmasının, eylem planının sahada etkin şekilde uygulanabilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İstatistiksel Veriler ve Stratejiler

Toplantıda, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Kara, Türkiye ve Kayseri genelindeki normal doğum ve sezaryen oranlarına ilişkin istatistiksel verileri paylaştı. Eylem planı çerçevesinde uygulanacak stratejiler ve hedefler hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.