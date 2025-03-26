Yahyalı'da TOKİ'den 1500 Yeni Konut Müjdesi!

Öztürk, TOKİ’nin kampanyadan kendilerine düşen 100 konutun kuralarının çekildiğini ve vatandaşların sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. "Bu işler biraz zaman alıyor, ama müjdemiz olsun, etap etap konutlar geliyor” dedi.

"Cumhur İttifakı ile İleriye Dönük Hedefler"

Başkan Öztürk, ilçede Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Halkımız bizlerden memnun. Bizi kınasınlar, çünkü biz karşılıklı anlayışla hareket ediyoruz” şeklinde konuştu. Yahyalı'daki siyasi sevginin büyümesi ve ittifakın güçlenmesi için dua ettiklerini belirtti.

İstihdamda Önemli Başarılar

Yahyalı’da istihdam konusuna da değinen Başkan Öztürk, küçük bir ilçede yaklaşık 300 kişiye yeni iş imkanı sunduklarını belirtti. “Belediyeye ait kültür salonunu iş insanımıza verdik ve 90 kişi bu sayede ailelerine ekmek götürüyor. Ayrıca, iki ay içinde yeni bir proje için daha 200 kişi işe alınacak” dedi. Yahyalı’da işsizlik olmadığını, açım diyenlerin yalan söylediğini ifade etti.

Mali Zorluklarla Yüzleşme

Son olarak, başkan Öztürk, Maliye Bakanlığı ile yaşanan iletişim sorunları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını da sözlerine ekledi. "Cuma günü saat 16.00’da belediyenin para kesileceğini öğrendim. Borcu olmayan bir belediye olarak kendi yağımızla kavrulmanın yollarını arıyoruz" diyerek, iletişim eksikliklerinin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tüm bu gelişmeler, Yahyalı'nın geleceği için umut verirken, başkan Öztürk'ün kararlı duruşu dikkat çekiyor.