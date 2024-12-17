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  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den yerel medyaya 'destek' çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den yerel medyaya 'destek' çağrısı

TBMM'de bütçe görüşmelerinde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel medyanın artan maliyetler ve rekabet şartları gibi zorluklarla mücadele ettiğini ve yerel medya için daha fazla imkan oluşturulması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir'den yerel medyaya 'destek' çağrısı
Kayseri GündemEditör

TBMM’de bütçe görüşmelerinde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel medyanın artan maliyetler ve rekabet şartları gibi zorluklarla mücadele ettiğini ve yerel medya için daha fazla imkan oluşturulması gerektiğini söyledi.

Özdemir konuşmasında, “Yerel medyamız, artan maliyetler, rekabet şartları ve Basın İlan Kurumu’nun bütçe dağıtımına dahil olabilmek için öngördüğü 3 yıllık bekleme süresi gibi zorluklarla mücadele etmektedir. İlanlar hususunda yerel medyaya daha fazla imkân oluşturulması önem arz etmektedir. Güçlükle ayakta kalmaya çalışan yerel medya kuruluşlarımızın, televizyon yayıncılığı bahsinde ise ulusal çapta yayın yapan ve ana akım medya olarak adlandırılan gurupla aynı kapsamda değerlendirilerek, aynı uydu ücretini ödemeleri doğru değildir. Dolayısıyla uydu yayın ücretlerinin hakkaniyetli şekilde ve belki de reklam gelirleri baz alınarak tarifelendirilmesi daha doğru olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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