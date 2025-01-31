MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan Bakan Kurum'a Ziyaret
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Özvatan, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinin belediye başkanları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Ziyaret sırasında ilçelerin talepleri Bakan Kurum'a iletildi. Ersoy, ziyaret sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Özvatan, Bünyan, Sarıoğlan Belediye Başkanlarımız ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçelerimizin taleplerini ilettik. Nazik ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.