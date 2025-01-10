Op. Dr. Molu, 'Basur ileri safhadaysa en iyi gelecek şey cerrahi tedavidir'

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Molu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında "Sağlık Olsun" programına katılarak, Moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Basur hastalığı ilerlediği durumda en iyi çözümün cerrahi tedavi olduğunu ifade eden Uzman Molu, “Beslenme çok önemli kabız kalmamak lazım. Eğer insanlar çok tuvalet terbiyesi, biraz genetik yapısal da olabilir. Kronik bir kabızlık olabilir. Ben genelde hastalarıma önerilerim şu oluyor. Çok katı şey yemek de sıkıntılı. Çok sulu şey de. Yani diyet kahvaltımızı yapacağız. Meyvemizi yiyeceğiz. Çorbamızı içeceğiz. Yürüyüşlerimizi yapacağız. Pasif bir hayat, çok sakin bir hayat bu bazı hastalara hiç iyi gelmez. Neden derseniz hep oturarak, hep oturma da etkiler. Mesela jip sürenler, motosiklet sürenlerde basur daha çok oluyor sert zeminde oturdukları için daha geç oluyor. Onun için önerimiz düzgün yemekler yani hem meyve yenecek hem lifli gıdalar yenecek, çorbalar içilecek. Çok katı yerseniz de kabız kalırsınız. Çok sulu yerseniz de. Bunu ayarlamak lazım. Ama şunu da ben öneriyorum. Eğer yediğimiz gıdalarla düzgün tuvalete çıkamıyorsak hele hele iki gün aşıyorsa muhakkak bağırsak yumuşatıcı laksatif şurupları almamız, hapları almamız gerekir. Öncelikle kabız kalmayacaksınız. Gıdalara dikkat edeceğiz. Basur hastalarının çok acı yemeleri sakıncalı. Onun dışında tabii iyi gelir diye bir şey yok. Eğer çok ileri safhadaysa cerrahi en iyi tedavidir. Çünkü başka şansı yok” şeklinde konuştu.