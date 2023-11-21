MHP'li Gezici, Bünyan Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, Bünyan Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

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  • 21.11.2023 22:54
  • Güncelleme: 21.11.2023 22:54
MHP'li Gezici, Bünyan Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkan yardımcısı Aytaç Gezici, 31 Mart 2024 yerel seçimler kapsamında Bünyan Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu. Konuyla ilgili Gezici, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin elini öpüp, hayır duasını alıp, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde memleketim Bünyan'dan Belediye Başkan aday adaylığı için başvurumu yaptım. Cenab-ı Allah bizleri davamızda muktedir ve muzaffer eylesin” açıklamasında bulundu.

1ha

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