MHP’li Gezici, Bünyan Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkan yardımcısı Aytaç Gezici, 31 Mart 2024 yerel seçimler kapsamında Bünyan Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu. Konuyla ilgili Gezici, “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bir neferi olarak liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin elini öpüp, hayır duasını alıp, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde memleketim Bünyan'dan Belediye Başkan aday adaylığı için başvurumu yaptım. Cenab-ı Allah bizleri davamızda muktedir ve muzaffer eylesin” açıklamasında bulundu.