MHP'li Kalın: 'Bu leke ülkücü, milliyetçi hareketin üzerinde tutmaz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in Pınarbaşı’nda yaşanan adli olayı çarpıtıp, algı yaptığını söyleyerek, "Ne kadar zorlarsanız zorlayın, ne kadar çarptırırsanız çarptırın bu leke ülkücü, milliyetçi hareketin üzerinde tutmaz" dedi.

MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’e Pınarbaşı’nda yaşanan adli olayın çarpıtıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Kalın,"29 Haziran 2024 tarihinde, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin tarafından, Pınarbaşı ilçesinde yaşanan adi bir adli olay nedeniyle tevil yollu açıklamalar tarafımızca büyük bir dikkatle takip edilmiştir. Ne yazık ki, CHP İl Başkanı bu menfur olay sebebiyle saldırganları ‘itler’ olarak nitelendirmiş ve delikanlılık üzerine kalıbına sığmayan sözler sarf etmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki, Pınarbaşı Belediye Başkan adayımız Menduh Uzunluoğlu’nun doğuştan gelen engeli ile dalga geçerek seçim kutlaması yapan malum şahsın eylemleri için CHP’li herhangi bir isim bir kınama yayınlamış mıdır?" ifadelerini kullandı.

Başkan Kalın, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Doğuştan gelen engeliyle dalga geçilen ve o tarih itibariyle ilçenin belediye başkanı olan Menduh Uzunluoğlu’nun bir ailesi yok mudur? Sevenleri yok mudur? CHP tarafından Menduh başkana bir özür telefonu bir özür mesajı iletilmiş midir? CHP İl Başkanı Bu dalga konusu oyun ile engelli vatandaşlarımızın fiziksel durumları ile dalga geçen ve milyonlarca engelli insanımızı inciten bu şahsa da ‘bu it ne yaptı böyle, ayıptır, günahtır’ demiş midir?

Kameraların önünde şov yaparak adi bir adli olay üzerinden popülizm üretmek, yaşanan bunca acı ve trajedi varken hala bu konu üzerinden siyasi polemik oluşturmak hangi sağ duyunun eseridir? Ne kadar zorlarsanız zorlayın, ne kadar çarptırırsanız çarptırın bu leke ülkücü, milliyetçi hareketin üzerinde tutmaz. Bunun yanı sıra tasvip etmemekle beraber ve üzülerek takip ettiğimiz ancak hemen her seçim döneminde yaşanan binlerce şiddet olaylarından birisinin yaşandığı Pınarbaşı ilçemizde ki olayın sanki siyasi bir eylemmiş gibi niteleyerek partimizi hedef alan ve kaçak dövüşü tercih eden bu zihniyeti kınıyoruz. Herkesin aklında bulunsun. Herkes söylediği sözün ağırlığına attığı adımın sayısına dikkat etmeli."