Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; yılkı atlarıyla nam salmış Hürmetçi Sazlığı’na yapımı devam eden ziyaretçi merkezinin kısa bir süre içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; doğaseverler ve fotoğrafçıların gözde mekanı Hürmetçi Sazlığı’nda yapımı devam eden ’Ziyaretçi Merkezi’nin yakın bir zamanda hizmete gireceğini söyledi. Başkan Özdoğan; ’Ziyaretçi Merkezi’nin doğal güzellikleriyle ünlü Hürmetçi Sazlığı’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin daha konforlu bir deneyim yaşamasını sağlayacak modern bir tesis olduğunu söyledi. ’Ziyaretçi Merkezi’nin doğanın kalbinde konforlu bir mola noktası olacağını belirten Başkan Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı’nı ziyaret edenlerin dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern imkanlar sunacağını, doğaseverlerin ve macera arayanların vazgeçilmez duraklarından biri olan alanın artık daha fazla hizmet ve imkanlarla misafirlerini ağırlayacağını ifade ederek şunları söyledi;

"Hürmetçi Sazlığı Ziyaretçi Merkezi yaklaşık 400 metrekarelik bir tesis oluyor. Çalışmalarımızda sona geldik. İnşallah yaz sonu itibariyle burada toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabo ile ziyaretçilerimizin rahat edebileceği bir alanı Hürmetçi Mahallemize kavuşturmuş olacağız. Buradaki güzellikleri görmeye gelen ve alışveriş yapan vatandaşlarımızın dinlenebileceği, çayını ve kahvesini içebileceği bir alanı da inşallah vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız. Tesisimiz hem ilçemize hem de ilimize hayırlı olsun.”