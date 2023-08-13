MHP'li Özdemir: 'Bazı ilçelerimizde değişim olacaktır'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda partisinin ilçe kongreleri hakkında açıklamalarda bulunarak, bazı ilçelerde bayrak değişimlerinin olacağını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda, yaklaşan ilçe kongrelerine dair açıklamalarda bulundu. Özdemir;

"Milliyetçi-Ülkücü hareketin kalesi olan Kayserimizin 16 ilçesinin tamamında kongrelerimizi Allah’ın izniyle gerçekleştireceğiz. Ve bu çalışmaların neticesinde de il kongrelerimizin zamanını, tarihini belirleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi bünyesindeki kongreler her zaman coşkuyla gerçmiştir. Birlik ve beraberlik bizim kongrelerimizde esastır. Türkiye’nin çözüm bekleyen meseleleri noktasında da üstlenmiş olduğumuz tarihi görevin bilincinde olarak bazı ilçelerimizde de pek tabi bayrak değişimlerinin olacağını şimdiden ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

MHP’li vekillerden rekor üstüne rekor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrası MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile beraber TBMM’ye 31 yazılı soru önergesi verdiklerini ifade etti. Kayseri’yi meclis gündemine taşıdıklarını belirten Özdemir; "Bütün bunlarla beraber Türkiye, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde, iki önemli seçim üst üste gerçekleşmiş ve Türk demokrasisi erişmiş olduğu yüksek olgunluğu, bütün dünya kamuoyuna da böylelikle ilan etmiştir. Bizler de aziz heşehrilerimizden aldığımız yetkiyle, meclisteki faaliyetlerimizi, MHP olarak iki milletvekili ile sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Kayseri’nin bütün sorunlarını mecliste yeminimizi ettikten ve TBMM faaliyetleri başladıktan hemen sonra gündeme getirmeye başladık. Aradan geçen bu 1 aylık süre içerisinde MHP, TBMM’de sadece Kayseri ve Kayseri’nin meseleleri ile ilgili toplamda 31 adet yazılı soru önergesi vermiş, bunu meclis gündemine getirmek suretiyle ilgili bakanlıklarımıza sunmuştur" dedi. Sıra sıra bakanlıklara verilen soru önergelerini açıklayan Özdemir; "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza 1, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza 5, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza 5, İçişleri Bakanlığımıza 1, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza 1, Sağlık Bakanlığımıza 2, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 5, Tarım Bakanlığımıza 7 ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da 4 soru önergesi vermek suretiyle, toplam 31 ayrı başlıkta Kayseri’nin meselelerini gündeme getirdik." ifadelerini kullandı.

Özdemir’den Kayseri’ye müjde

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucu, Kayseri’nin Ankara-Niğde otoyoluna bağlanacağını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Kayseri’nin, Ankara-Niğde otoyolu ile Ankara’ya bağlanacağını ve bu çalışmanın projelendirildiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan proje ile ilgili bilgilendirmenin geldiğini aktaran Özdemir; "Kayseri ulaşım anlamında önemli beklentileri olan şehirlerimizin başında geliyordu. Bu çerçevede de Ankara-Niğde otoyolunun yapımından itibaren, bizim de taleplerimiz arasında yer alan, Kayseri’nin de bu otoyola bağlanmasıyla alakalı süreci ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletmiştim. Ulaştırma Bakanlığımızdan dün bana gelen cevapta da Kayseri, Ankara-Niğde otoyoluna Kırşehir üzerinden bağlanacak şeklinde projelendirilmiş durumda olduğunu sayın bakan bizlerle paylaştı. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum" diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 100 il 1000 ilçe çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İlçe olmak isteyen Erkilet ve Gesi için de Cumhur İttifakı’nın çalıştığını ekledi. Özdemir; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 18 Mart 2018 tarihinde MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayında belirttiği ’100 il 1000 ilçe’ çalışmalarının Cumhur İttifakı olarak sürdürüldüğünü ifade etti. Özdemir yaptığı açıklamada; "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi, 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 12. Olağan büyük kurultayımızda bir ifade de bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber Türkiye’nin 100 il 1000 ilçeden oluşan yeni bir yapılanmayla ele alınması gerektiğini ifade etmişlerdi. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milletimizden tekrar onay alarak kalıcı hale gelmişken yeni Türkiye hedefimize bu çağrının büyük katkı sağlayacağı açıktır. Biz de Kurban Bayramı sonrası parti binamızda vatandaşımız ile yaptığımız görüşmeler ve istişareler çerçevesinde, özellikle Kayseri kamuoyu nazarında büyük bir taleple karşılandığını gördük. Gelinen aşamada Gesi ve Erkilet’te yaşayan hemşerilerimizin yüksek bir talebinin olduğu ve hatta bu taleplerle alakalı, muhtarlarımızın ve vatandaşımızın zaman zaman MHP’ye hem de Cumhur İttifakı’nda beraber olduğumuz AK Parti’ye iletildiğini bizler biliyoruz. Bu anlamda da MHP olarak bu iki çalışmayı yürüttüğümüzü bildirmek isterim" şeklinde konuştu. Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’de bulunan bazı siyasetçilere yönelik yaptığı çağrının nazik ve samimi bir çağrı olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde MHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçen bazı isimlere yerel seçimlerde ittifak çağrısında bulunmuştu.

MHP’den ayrılan siyasetçiler konusu üzerine yazılı açıklamada bulunan İsmail Özdemir; MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Partili siyasilere ’Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına’ çağrısını paylaşmıştı. Son olarak memleketi Kayseri’de bir programda konuşan Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu çağrısının çok samimi ve nezaket yüklü bir çağrı olduğunu belirterek, MHP’nin Türkiye’nin toplumsal gerçekliklerinin farkında olarak üzerinde durduğu bir çağrı olduğunu ifade etti. Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını kamuoyu ile paylaşan Özdemir bu açıklamalar için, "Sayın Genel Başkanımız 2015 yılında partimizden ayrılan ve sonrasında İYİ Partiyi kuran, orada siyaset yapmaya başlayan isimlere yönelik 1 Ağustos 2019 tarihinde bir seslenişte bulundu ve kendilerine yuvaya dönün çağrısı yaptı. Bu çağrı o dönem karşılık bulmadı. Şimdi gelinen aşamada ise, sayın Genel Başkanımızın yeni bir çağrıları oldu. ’Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına’ dedi. Bu çok samimi, nezaket yüklü ve Türkiye’nin siyasi gerçeklerini, toplumsal gerçeklerini bilerek ve bunu farkında olarak MHP’nin üzerinde durduğu bir çağrıdır. Ama bugün gelinen noktada bu çağrının muhattaplarını nazarında doğru düşünülmesi gerektiği kanaatini taşıyoruz" ifadelerini kullandı.