MHP'li Özdemir çiftçilerin sorunlarını sordu, bakanlık yanıtladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte bulunan çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün teslim etmekte yaşadığı zorlukların nedenini ve buna bağlı olarak yapılan çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Kayseri'de TMO'ya ait alım noktası sayısını da soran Özdemir'e Bakanlık, 'Kayseri ilinde 15'i TMO iş yeri, 12'si anlaşmalı lisanslı depo olmak üzere toplam 27 noktada TMO tarafından alım faaliyeti yürütülmektedir' cevabını verdi.

PAYLAŞ
  • 21.11.2023 16:45
  • Güncelleme: 21.11.2023 17:25
MHP'li Özdemir çiftçilerin sorunlarını sordu, bakanlık yanıtladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte bulunan çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ürün teslim etmekte yaşadığı zorlukların nedenini ve buna bağlı olarak yapılan çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu. Kayseri’de TMO’ya ait alım noktası sayısını da soran Özdemir’e Bakanlık, “Kayseri ilinde 15’i TMO iş yeri, 12’si anlaşmalı lisanslı depo olmak üzere toplam 27 noktada TMO tarafından alım faaliyeti yürütülmektedir” cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentin sorunlarını meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Özdemir son olarak Kayseri’de ki çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ürün teslim etmekte yaşadığı sorunları gündemine alarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı soru önergesi verdi. Kayseri’de TMO’ya ait alım noktası sayısını soran Özdemir ayrıca çiftçilerin yaşadığı zorlukların nedenini ve yapılacak çalışmaları sordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, MHP’li Özdemir’in sorularına şöyle yanıt verdi:

“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) başta hububat ve bakliyat olmak üzere görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip etmektedir. TMO alımları hasadın başladığı ilk andan itibaren ülke genelinde yoğun bir şekilde devam etmektedir. TMO alım randevu sisteminde, saatlik değil günlük randevu alınabilmektedir. Randevu tarihinde ürününü getiren üreticilerin işlemleri, işyerine geliş sıralarına göre yapılmaktadır. Randevu gününde TMO’ya ürünlerini getiren üreticilerin ürünleri, teknik aksaklıklar olması dışında (elektrik kesintisi, teknik arıza vb.) aynı gün teslim alınmaktadır. 2022 yılında 510 olan alım noktası 614’e yükseltilmiş, iş yerlerinin günlük alım kapasiteleri azami seviyeye çıkarılmış, TMO iş yerlerinin çalışma süreleri 12 saat olacak şekilde artırılmıştır.”

“Amaç tüm üreticilere eşit hizmet vermek”

Yapılan açıklamada, “TMO ürün alımlarının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve tüm üreticilere eşit hizmet vermek amacıyla kendi alım noktaları yanında TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoların boş kapasitelerini de TMO randevu sistemine entegre ederek lisanslı depolardan öncelikli olarak üreticilerin yararlanmasına imkan sağlamaktadır. Lisanslı depolar ve TMO alım noktalarındaki depoların dolması durumunda, alıma ve depolamaya elverişli (kantar, elektrik, internet vs.) en yakın mevkide alım noktası kurularak üreticilerimiz buralara yönlendirilmekte ve alımlara devam edilmektedir. Kayseri’de 15’i TMO iş yeri, 12’si anlaşmalı lisanslı depo olmak üzere toplam 27 noktada TMO tarafından alım faaliyeti yürütülmektedir. Bu noktalarda 625 bin ton hububat alımı yapılmış olup alımların sezon sonuna kadar 650 bin tona ulaşması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta vergi mesaisi

Talas'ta vergi mesaisi

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'

Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOHM Kayseri Yüzme takımı Dünya Açık Su Yarışlarına hazırlanıyor

TOHM Kayseri Yüzme takımı Dünya Açık Su Yarışlarına hazırlanıyor

Kayserispor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Adana Demirspor maçı bilet fiyatları belli oldu

DAHA FAZLA
MHP'li Özdemir çiftçilerin sorunlarını sordu, bakanlık yanıtladı

MHP'li Özdemir çiftçilerin sorunlarını sordu, bakanlık yanıtladı

Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

Kayserispor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha