Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Kayseri’nin yetiştirdiği 4 bakan

Kayseri, İç Anadolu bölgesinin doğası, tarihi ve kültür yapısıyla dikkat çeken önemli bir kent olmakla beraber bu özelliklerin yanı sıra siyasi olarak da ön plana çıkan isimleri yetiştirmiş bir şehirdir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Taner Yıldız, Milli Savunma Bakanı olarak Hulusi Akar görev yürütmüşlerdir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise bu görevini 2. kez yürütmektedir.

MEHMET ÖZHASEKİ

1957 yılında Kayseri’de doğdu ve 1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. O günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık yapmadı, tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 26. Dönem ve 27. Dönemde Kayseri Milletvekili olarak görev yürüttü. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023 tarihinde açıkladığı bakanlar kurulu listesinde yer alarak Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu.

HULUSİ AKAR

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi Akar, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun oldu. 49 yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulundu. 2011’de orgeneralliğe terfi etmesini müteakip, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı, 2013-2015 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve 2015-2018 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgisayar Programlama ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler konulu akademik programlara katılmış, doktorasını Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. 09 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atanan Hulusi Akar, evli ve iki çocuk babasıdır. Şu anda ise AK Parti 27. Dönem Kayseri Milletvekili olarak görev yürütüyor.

TANER YILDIZ

3 Nisan 1962 doğumlu aslen Boğazlıyan’lıdır ancak Kayseri’de doğup büyümüştür. Siyasetçi, elektrik mühendisidir. 2009-2015 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. 2002, 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. 1 Mayıs 2009'da 60. Hükümet'te gerçekleşen kabine değişikliği sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini Mehmet Hilmi Güler'den devraldı. 61., 62. ve 63. Hükümet’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine devam etti. Yıldız, evli ve 4 çocuk babasıdır.

MUSTAFA ELİTAŞ

Mustafa Elitaş (d. 5 Şubat 1957, Kayseri), Türk siyasetçi. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevine atanmıştır.

Mustafa Elitaş 5 Şubat 1957 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Babasının adı Mustafa, annesinin adı ise Nuriye'dir. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Kayseri’de tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Bir firmada Öğrencilik dönemindeyken 2 yıl muhasebe ve pazarlama biriminde çalıştı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği yaptı.

1994 yılında Anavatan Partisi’nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Türkiye İhracatlar Meclisi’nde, Elif TV yönetim kurulunda, Sanayiciler Derneği, Mülkiyeler Birliği, Huzur Evi Derneği, Sanayi Odası, KAYSİAD gibi pek çok dernek ve kuruluşun yönetim üyeliklerinde bulundu.

TBMM XXII., XXIII., XXIV. ve XXVI. Dönem Kayseri milletvekilidir. 24 Kasım 2015 - 26 Mayıs 2016 Tarihleri arasında 64. Türkiye Hükûmetinde Ekonomi Bakanlığı yapmıştır.