MHP'li Özdemir'den TBMM'ye önerge yağmuru

Kayseri’nin ihtiyaç ve taleplerini TBMM gündemine taşımaya devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; ihtiyaç ve taleplerin hükümet tarafından karşılanmasına yönelik geniş, kapsamlı ve üzerinde titizlikle çalıştıkları yeni soru önergelerini TBMM’ye sundu.

MHP’li Özdemir’in TBMM’ye sunduğu soru önergelerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya; Kayseri’de bulunan baraj, göl ve göletlerin buharlaşma oranının ölçülüp ölçülmediğini, ölçümleri yapılmışsa Kayseri’deki baraj göl ve göletlerin yıllara göre buharlaşma oranının nasıl gerçekleştiğini, buharlaşmanın asgari düzeye indirilmesi için bakanlıkça yürütülen bir çalışmanın olup olmadığını, Kayseri il sınırları içerisinde hayvancılık amacıyla kiralanan mera, yaylak ve kışlakların neler olduğunu, buralardan hangilerinin Kayseri’de ikameti bulunmayan vatandaşlara kiralandığını, ikameti Kayseri’de olmayan vatandaşlara ait bahse konu olan kiralama sözleşmelerinin ne zaman biteceğini, Kayseri’de 2023 yılı verilerine göre ekim ve hasadı yapılan tıbbi aromatik bitki türlerinin neler olduğunu, hasadı gerçekleştirilen bu bitkilerin toplam ekonomik değerinin ne kadar olduğunu, bakanlığın bu bitkilerin yetiştirilmesinde uyguladığı teşvik ve desteklerin neler olduğunu, yağışların azalmasının Kayseri’de tarımsal üretimi etkilemesi tehlikesinin bulunup bulunmadığını, Kayseri’nin tarımsal sulamada ihtiyaç duyduğu yıllık toplam su miktarının ne kadar olduğunu, yağışların azalması riskine karşılık tarımsal üretimin aksamaması için bakanlıkça alınan tedbirlerin neler olduğunu sordu.

Özdemir Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a; Bünyan ilçesinde bakanlıkça tespit edilen veya kaydı yapılan kültürel mirasların neler olduğunu, Bünyan ilçesindeki Türk İslam eserlerinin envanterinin bakanlıkça çıkarılıp çıkarılmadığını, Bünyan Belediyesi ile bakanlığın tarihi mirasın korunması hususunda ortaklaşa geliştirebileceği projelerin olup olmadığını, Bünyan İlçe Mezarlığı’nda bulunan tarihi eser statüsündeki mezar taşlarının korunması ve turizme kazandırılması konusunda bakanlıkça bir çalışmanın olup olmadığını, Sülük Gölü’nün turizme kazandırılmasıyla ilgili bakanlıkça bir çalışmanın olup olmadığını, Kayseri’de devam eden arkeolojik kazı çalışmalarının hangileri olduğunu, arkeolojik kazı çalışmalarının hangi akademik kurumlar tarafından yürütüldüğünü, ilk 6 aylık dönemde devam eden arkeolojik kazı çalışmaları için bakanlıkça toplamda ne kadarlık ödenek tahsis edildiğini sordu.

Özdemir Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e; 2023-2024 eğitim öğretim döneminde Kayseri’de bulunan üniversitelerde öğrenim gören toplam kaç uluslararası statüdeki öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin vatandaşı olduğu ülkelere göre dağılımlarının nasıl olduğunu,

Özdemir Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na; Özvatan - Felahiye - Boğazlıyan karayolu yapımının planlanıp planlanmadığını, planlama yapıldı ise karayolunun inşası için ne kadar bütçe ayrıldığını, bahse konu projenin ne kadarlık sürede bitirileceğini sordu.

MHP’li İsmail Özdemir Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ise; Kayseri’nin 2024 yılı içerisinde ilk altı aylık dönemdeki toplam ihracatının kaç milyar dolar olduğunu, 2023 yılı ilk altı aylık dönem ile 2024 yılının ilk altı aylık dönemi mukayese edildiğinde Kayseri’nin ihracatı ile ilgili nasıl bir durumun ortaya çıktığını, bir önceki yılın aynı döneme ait veriler ile 2024 yılı beraber kıyaslandığında Kayseri’nin ihracatında bir gerileme söz konusu ise bunun sebeplerinin neler olduğunu, bakanlığın Kayseri’nin ihracatını artırılmasına yönelik yürüttüğü bir çalışmanın olup olmadığını ve Kayseri’nin 2024 yılı genelinde toplam kaç milyar dolarlık ihracat yapması beklendiğini sordu.