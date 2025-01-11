MHP'li Özdemir'den yargı mensuplarına eleştiri: '21 kişi bizim dava arkadaşımız'

Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale üyesi 21 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak daha sonra serbest bırakıldı. Konu hakkında basın açıklamasında bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, “Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden birini misafir ettik. Taraftarlar arasında zaman zaman bazı şeyler oluyor. Ama bana sorarsanız çok da Kayseri'nin huzurunu bozacak, maçın huzurunu bozacak ya da Türkiye'yede bu anlamda bir gerginlik yansıtacak bir durum olmamasına rağmen ne yazık ki devam süreçte 21 tane bu şehrin evladına yakışık olmayan muamelelerde bulunmuştur. Kayserili tabiriyle bizim tabirimizle değerli arkadaşlar bu çocukların hepsi ‘Gayseri bebesidir’. Bizim insanımız, bizim kardeşimiz. Hatta daha ileri söyleyelim. 21 kişi de bizim dava arkadaşımızdır. Gecenin bir yarısı, kimi evinde yatıyorken, ki bunlar arasında devlet memurları da var. Kamu görevlileri de var. Ailelerinin yanında bu şekilde alınmaları hoş olmamıştır. Dolayısıyla burada yargı camiasını bu meseleyle alakalı temsil edenler ve karar verenler doğru bir iş yapmamıştır. Anayasanın kendilerine tanınmış olduğu hakkı doğru kullanmamıştır. Kayseri bir huzur şehridir. Huzuruyla, birliğiyle, beraberliğiyle Türkiye'ye örnek olan bir şehirdir” diye konuştu.

Son bir yılda Türkiye’nin huzurunu kaçırak olayların yaşandığını ifade ederek sözlerine devam eden Özdemir, “Son bir yıl, Kayseri'den başlamak üzere Türkiye'nin huzurunu etkileyecek bazı olaylar cerayan etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne yönelik gerçekleştirilen saldırı neyse. Akabinde Suriyeli misafirlerimizi hedef alan girişimler neyse emin olun bana göre ki bu da şehrin huzurunu bozma girişimlerinden bir tanesidir. Yargı camiasında birkaç tane kendini bilmez ismin yapmış olduğu bu dediğim gibi yetkisini de yine kendi görüşüme göre kendi beyanıma göre söylüyorum. Kötüye kullanarak hemşerilerimize 21 tane genç evladımıza yapmış olduğu davranış uygun düşmemiştir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kayserispor’un zor günler yaşadığını ifade eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Kayserispor zor günler yaşıyor. Ama ben öncelikle başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. 30’ncu saniyede ya da birinci dakika içerisinde gol yedik. Kapalı Kale protesto etti, İlk beş dakika girmedi. Protestonun nedeni de 21 kardeşimizin gece yarısı evinden alınması. Bana göre haklı bir protesto. O 5 dakikalık zaman diliminde de tam böyle işte futbolculardan ne oluyor. Hani normalde 1-2 dakikada itibaren düdükten itibaren stat yıkılırsa ne oluyor derken golü yedik. Ondan sonra da pozisyonlar var. İyi de oynadı. Allah var mücadele ettiler ama olmadı nasip olmaya da bilir. Basketbolda bir tabir var son topa kadar devam futbolda da son düdüğe kadar devam. Kayserispor için elimizden ne geliyorsa yapacağız ama bu zihniyete müsaade edenler bu şehre yazık ediyorlar. Etmemelerini tavsiye ediyorum, yüzlerine söyledim şimdi burada da söylüyorum” ifadelerinde bulundu.