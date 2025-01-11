Oto servis işletmesinin çatısı alevlere teslim oldu

Kayseri Yeni Sanayi bölgesinde bulunan bir oto servis işletmesinin çatısı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Oto servis işletmesinin çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, Yeni Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir oto servis işletmesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple işletmenin çatısından yükselen alevleri görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İşletmede bulunan 5 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

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