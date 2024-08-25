MHP'li Özdemir sel felaketi yaşayan Bünyan'da incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bünyan’ın Güllüce Mahallesi’nde meydana gelen sel sonrası incelemelerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile birlikte, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştüğünü belirterek, Güllüce Mahallesi’nde daha önce ödenek çıkmayan taşkın koruma kanalı için Bakan Yumaklı’nın talimat verdiğini söyledi.

Vekil Özdemir daha sonra, sel felaketinde hayatını kaybeden Muhittin Saraç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.