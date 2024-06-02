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MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Uzunluoğlu oyunu kullandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimlerde MHP Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu oyunu kullandı.

MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Uzunluoğlu oyunu kullandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yenilenen seçimlerde MHP Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu oyunu kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde YSK tarafından yenilenmesi kararlaştırılan Pınarbaşı ilçesinde seçmenler bugün de sandık başına gitti. MHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu da oy vereceği Melikgazi İlkokulu’na geldi. Uzunluoğlu oyunu 1130 nolu sandıkta kullandı. Oy verme sonrası açıklamalarda bulunan Uzunluoğlu, "Oyumuzu kullandık. Partimize, Cumhur İttifakı’na ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Akşam inşallah zafer Cumhur İttifakı’nın olacak" ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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