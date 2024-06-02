1 dakika ile sınavı kaçırdı

Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi sınavının (LGS) 1'inci oturumu başladı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci ise sınavı 1 dakika ile kaçırdı.

1 dakika ile sınavı kaçırdı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Liselere Geçiş Sistemi sınavının (LGS) 1’inci oturumu başladı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci ise sınavı 1 dakika ile kaçırdı.

Tüm Türkiye’de 8. sınıf öğrencileri tarafından heyecanla beklenen LGS başladı. Kayseri’de 78 okuldan 20 bin 18 aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri başladı.

1 dakika ile sınavı kaçırdı

Öte yandan, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınava girmek için gelen bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Polis memurları kimliğin evden getirilmesi için aileye ulaştı. Aile, sınava giriş süresi olan 09.30’un üzerine konulan 15 dakika kimliği ulaştıramadı. Verilen süreden 1 dakika sonra kimlik öğrenciye ulaşırken, sürenin geçmesi sebebiyle öğrenci sınava alınmadı.

Sınava giremeyen öğrencinin velisi Ramazan Kül, "Benim çocuğum kimliğini evde unutmuştu sınava almadılar. Yapacak bir şey yok. Yetişmeye çalıştım. Çok uğraştım ama olmadı, almadılar. Sınava giremedi. Çocuğum sınava hazırlanmıştı" dedi.

1 dakika ile sınavı kaçırdı
1 dakika ile sınavı kaçırdı
1 dakika ile sınavı kaçırdı
1 dakika ile sınavı kaçırdı
1 dakika ile sınavı kaçırdı
İHA
Kayseri Gündem

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