Vali Gökmen Çiçek 'Türk olmak bedel ister, Müslüman Türk olmak çok büyük bedeller ister'

Kayseri’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı anısına, şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi. İftar Programına katılım sağlayan Vali Gökmen Çiçek; “Bugün en iftarı , sizlerle beraber yapıyoruz, değerli hemşerilerim, milletimiz tarih sahnesine çıktığı andan itibaren dünyaya hep adalet nizam getirdi. Bulunduğu coğrafyalarda hüküm sürdüğü yerlerde dünyada kan ve gözyaşı döküldü. Ancak tarihin ilk anlarından itibaren zalimler, milletimize karşı, devletimize karşı hep düşmanca hareket yaptılar. Bu milleti her yerde durdurmak istediler. Ben hep söylüyorum: Türk olmak bedel ister, Müslüman Türk olmak çok büyük bedeller ister. Bizler bu bedelleri ödeye ödeye bugünlere geldik, değerli anneler, değerli babalar. Biz Müslümanız, inanıyoruz ki şehitlerimiz ölü değildir, onlar bizlerle beraber. Emin olun ki şu anda iftar sofrasındaki masadalar. Sizleri görüyolar, sizler onlara nasıl dua ediyorsanız onlarda sizlere bulundukları yerden gururla bakıyorlar. Biz buna iman ediyoruz zaten. Onların şehit olduğunu, tesellilerini Allah size gönderiyor, rüyalarımıza giriyorlar. Çocuklarınız rüyalarınızda “Anne, ağlama, kendini parçalama, ben cennetteyim diye rüyalarınıza giriyor. Onlar kendilerini kurtardılar. İnşallah sizlere de şefaatçi olacaklar. Rabbim bizlere de evlatlarımız gibi bir ölüm, şerefli bir ölüm nasip etsin diye dua ediyorum. Çanakkale Savaşı’na baktığımda, 57. Alay hikayesini gördüm. Bir alay düşünün, alayda en üst komutanından en alt erine kadar her birisi vatan için şehit olmuş. Türkiye’de 57. Alay yok çünkü 57. Alay, Çanakkale’de her birisiyle şehit oldu. Bizler askere, Çanakkale evlatlarını saçlarına kına yakarak yollayan annelerin evlatlarıyız. Hani vardır ya, meşhur, hepimizin bildiği olay: Saçı kınalı yavruya, arkadaşları komutanı, senin saçın neden kınalı diyor. O da annesine mektup yazıyor: Anne, burada arkadaşlarım bazen benimle saçı kınalı olması dolayısıyla tebessüm ediyorlar. Sen benim saçımı neden kınaladın ?diyor. Annesi mektubunda cevap veriyor: Oğlum, bizim buralarda kurban edeceğimiz koyunlara Allah’a kurban ederken kına vururuz. Ben de seni Allah’a kurban ettim, o yüzden saçlarını diyor. Ya, sizler de evlatlarını kınalayıp gönderdiğiniz. Bu vatan için, bu memleket için, bu millet için. O yüzden her birinizin, hepimizin üzerinde büyük hakkı var. Siz de hakkınızı helal etmezsiniz, aldığımız hava, içtiğimiz yemek bizlere haram olur. Bu yüzden hakkınızı helal edin diyoruz. Ayrıca bu güzel organizasyonu, bu güzel yemeği, bu güzel salonda şehit ve gazi ailelerimize veren, bunun bütün masraflarını karşılayan Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç ve ekibine sonsuz teşekkür ediyor, alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.



‘ŞEHİTLERİMİZİN SİZ AİLELERİNE MİNNETARIZ’

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; “Cenab-ı Allah’a şükrederek bir Ramazan ayına daha eriştik. Bununla birlikte, 18 Mart 1915 ve şimdi 2025, 110. yıl vesilesiyle tarihte destan yazan bir zaferi hep beraber, aynı şekilde şehitlerimizin yakınları ile beraber hatırlıyoruz. Ben her şeyden önce, bu güzel topluma hizmet veren bu tesisimizi ve ekibini de yürekten selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli davetli dostlarımız, Ramazan ayı rahmet, mağfiret, birlik, beraberlik ayıdır. Şehitlerimiz bizim olmazsa olmazımız, varoluş sebebimiz. Bu cennet vatanın üzerinde yaşıyorsak, onları sayesinde yaşıyoruz. O kahramanlarımıza minnettarız. Şehitlerimizin siz ailelerine minnettarız. Zor bir coğrafyadayız, bunun hepimiz farkındayız. Bu cennet vatana göz diken hainler eksik olmuyor. Ama şundan eminiz ki; inşallah, bu birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın sayesinde, bu vatana göz dikmek isteyenler hiçbir zaman amellerine ulaşamayacak. Bizim bu birlikteliğimiz her zaman olduğu gibi onları germeye çalışacak, ama def olup gidecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir kez daha Ramazan’ı tebrik ediyorum. Bir kez daha şimdiden Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde Ramazan Bayramlarına ve daha nice Ramazanlara erişmenizi temenni ediyor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun” şeklinde konuştu.