Millet Bahçesi bisiklet kiralama büfeleri ihalede

Kayseri büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan 3 adet taşınmaz, bisiklet kiralama ve büfecilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihaleye çıkarılacak.

Millet Bahçesi bisiklet kiralama büfeleri ihalede
Kayseri GündemEditör

Kayseri büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bulunan 3 adet taşınmaz, bisiklet kiralama ve büfecilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihaleye çıkarılacak.

Millet Bahçesi içerisinde bulunan 3 adet büfe; bisiklet kiralama ve büfecilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ’Açık Teklif Usulü’ ihale ile 5 yıllığına kiraya verilecek. İhale; 4 Haziran Salı günü saat 14.15’te belediye encümen salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler evraklarını ihale saatinden önce genel müdürlüğe teslim edecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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