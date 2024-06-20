Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kurban Bayramı’nda da vatandaşların ilk tercihi oldu. Açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşan Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nden vatandaşlar çok memnun olduklarını ve bayramda da burayı tercih ettiklerini ifade ettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen, toplam 1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kurban Bayramı’nda da vatandaşların ilk tercihi oldu. Özellikle gençlerin ilgisini çeken millet bahçesi, içerisinde birçok sportif ve sosyal faaliyetleri barındırırken, gençler, spor tesislerinde futbol, voleybol, tenis ve basketbol oynarken, bazıları da parkurlarda bisiklet ve patenlerle mini gösteri yapıyorlar.

Türkiye’nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nden vatandaşlar çok memnun olduklarını ifade ederken, Kayseri’ye bu kadar büyük bir parkı kazandırdıkları için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

53 yaşında olan Abdülkadir Gezen, “Millet Bahçesi mükemmel bir yer. Yani çok güzel, herkese hitap ediyor. Yapanlardan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Ali Çolakoğlu da, “Millet Bahçesi çok güzel. Hoşumuza gidiyor. Vesile olanlardan Allah razı olsun” dedi.

10 yaşındaki Aleyna Nur ise, “ Annemle babam beni buraya getirdi. Burayı çok sevdim ve burada çok eğleniyorum” diye konuştu.

“Öncelikle çok büyük ve geniş bir alan”

Ferhat Tekin de, “Buraya Bayram ziyaretine geldik. Konya’dan. Öncelikle çok büyük ve geniş bir alan. Parklar 10 numara. Bana hitap eden birçok yer var” ifadelerini kullandı.