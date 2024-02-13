Millet Bahçesi Kütüphanesi yüzde 90 tamam

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi’nin inşaat çalışmalarının yüzde 90’ı geçtiğini ifade etti.

Kütüphaneler şehri Kayseri’ye yakışacak yeni bir kütüphane projesini daha hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan il halk kütüphanesinde sona yaklaşıldığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik alanda, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi inşa çalışmalarının yüzde 90’ı geçtiğini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi önündeki İl Halk Kütüphanesinin de taşınarak, söz konusu yerden kaldırılacağını ve meydan düzenlemesi yapılacağını ifade etti.

“Kütüphanemizle İlgili Çalışmalarda Aşağı Yukarı Yüzde 90’ları Geçtik”

Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine inşa edilen İl Halk Kütüphanesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kütüphanemizle ilgili çalışmalarda aşağı yukarı yüzde 90’ları geçtik. Seyyid Burhaneddin Hazretleri önündeki İl Halk Kütüphanemizi de inşallah buraya taşıdıktan sonra kaldırılmasını sağlayacağız. Oranın meydan düzenlemesine de dolaylı olarak imkân sağlamış olacağız. Böyle bir kültür bakanlığımızın vereceği destek ve donanım ile ilgili çalışmalar esas olmak üzere bakanlığın kendilerine tahsisi yönünde talepleri var. 6 bin metrekare büyüklüğünde bir alan” dedi.

Büyükşehir Meclisi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Devredilmesi Talebi Oy Birliği ile Kabul Edildi

Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan il Halk Kütüphanesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi talebi oylamaya sunuldu. Talep, meclis üyeleri tarafından oy birliğince kabul edildi.