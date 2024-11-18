Millet Bahçesi'nin kütüphanesini valilik onaracak

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kütüphanesi'nin tadilatı için ihale yapılacak.

Millet Bahçesi'nin kütüphanesini valilik onaracak
Kayseri GündemEditör

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kütüphanesi’nin tadilatı için ihale yapılacak.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi Kütüphanesi tadilat işi için açık ihale usulü ile ihale yapacak. İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini 4 Aralık saat 10.30’a kadar verebilecek. İhale komisyonu; Kayseri Valili Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Toplantı Salonu’nda toplanacak.

Haber Merkezi
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