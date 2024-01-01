Millet Bahçesine 75 milyon TL'lik sağlıklı yaşam merkezi ve spor tesisi yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan toplam yatırım maliyeti 75 milyon TL olan ve 7’den 70’e tüm sporseverlere hizmet verecek Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri’ni kente kazandırdı.

Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinden, yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Büyükşehir’in çalışmalarını sürdürdüğü tesislerin hizmete girmesiyle yeni sosyal alanlara kavuşuyor.

Sanattan gastronomiye, yaşam merkezlerinden spor alanlarına kadar özel etkinliklere hizmet edebilecek nitelikte Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini kente kazandıran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri’ni hizmete açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile protokolün katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete giren Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri sporseverlerin yeni gözdesi olacak.

1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezi, 3 bin 600 metrekare alanda hizmet veriyor.

Tesiste kadın ve erkekler için 2 adet yarı olimpik havuz, 2 adet 350x2=700 metrekare fitness salonu, spinning salonları, kadın-erkek soyunma birimleri, buhar odası-sauna, idari birimler, toplantı salonu, ilk yardım odası, antrenör odası, idari ofisler, bekleme salonları yer alıyor.

Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde yüzme ve yetişkin yüzme kursu için havuzlarda saatlik özel ders imkânı da bulunurken kadın ve erkek 1 seans içerisinde toplam 200 kişiye hizmet sunulabilmekte. Tesisin toplam kapasitesi ise 2 bin 500 kişi olarak belirlendi. Tesiste üyelerin satın alabileceği full paket, gündüz vip ve vip paketi de bulunuyor.

Türkiye’nin 2’nci büyük BMX parkuru

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan Türkiye’nin 2’nci büyük BMX parkuru da vatandaşların hizmetine sunulurken parkur, merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) standartlarına uygun olacak şekilde yapıldı.

Türkiye’nin en büyük 2’nci BMX parkurunda 350 - 400 metre uzunluğunda pist ile 6 ve 9 metrelik iki rampa bulunuyor. Pistin başlangıcında başlangıç tepesi ve sürücülerin ilk hız artışını sağlamak için büyük bir başlangıç rampası yer alıyor. Parkurda pistin yanısıra tribün, soyunma odaları, wc, duş gibi müştemilatlar yer alıyor.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 1747 metrekare kaykay parkuru, 576 metrekare Olimpik Skate Park (Kaykay pisti), 5 adet açık tenis kortu ve 300 metrekare soyunma birimi, 2 adet plaj voleybolu sahası, 2 adet halı saha, 8 adet basketbol sahasının açılışı da yapılırken bu yatırımların toplam maliyeti 75 milyon TL oldu.