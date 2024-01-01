Millet Bahçesine 75 milyon TL'lik sağlıklı yaşam merkezi ve spor tesisi yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan toplam yatırım maliyeti 75 milyon TL olan ve 7'den 70'e tüm sporseverlere hizmet verecek Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri'ni kente kazandırdı.

PAYLAŞ
  • 01.01.2024 12:21
  • Güncelleme: 01.01.2024 14:52
Millet Bahçesine 75 milyon TL'lik sağlıklı yaşam merkezi ve spor tesisi yatırımı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan toplam yatırım maliyeti 75 milyon TL olan ve 7’den 70’e tüm sporseverlere hizmet verecek Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri’ni kente kazandırdı.

Başkan Büyükkılıç’ın vizyon projelerinden, yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Büyükşehir’in çalışmalarını sürdürdüğü tesislerin hizmete girmesiyle yeni sosyal alanlara kavuşuyor.

Sanattan gastronomiye, yaşam merkezlerinden spor alanlarına kadar özel etkinliklere hizmet edebilecek nitelikte Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden birini kente kazandıran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri’ni hizmete açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile protokolün katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete giren Sosyal Yaşam Merkezi ve Spor Tesisleri sporseverlerin yeni gözdesi olacak.

1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezi, 3 bin 600 metrekare alanda hizmet veriyor.

Tesiste kadın ve erkekler için 2 adet yarı olimpik havuz, 2 adet 350x2=700 metrekare fitness salonu, spinning salonları, kadın-erkek soyunma birimleri, buhar odası-sauna, idari birimler, toplantı salonu, ilk yardım odası, antrenör odası, idari ofisler, bekleme salonları yer alıyor.

Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde yüzme ve yetişkin yüzme kursu için havuzlarda saatlik özel ders imkânı da bulunurken kadın ve erkek 1 seans içerisinde toplam 200 kişiye hizmet sunulabilmekte. Tesisin toplam kapasitesi ise 2 bin 500 kişi olarak belirlendi. Tesiste üyelerin satın alabileceği full paket, gündüz vip ve vip paketi de bulunuyor.

Türkiye’nin 2’nci büyük BMX parkuru

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan Türkiye’nin 2’nci büyük BMX parkuru da vatandaşların hizmetine sunulurken parkur, merkezi İtalya’da bulunan Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) standartlarına uygun olacak şekilde yapıldı.

Türkiye’nin en büyük 2’nci BMX parkurunda 350 - 400 metre uzunluğunda pist ile 6 ve 9 metrelik iki rampa bulunuyor. Pistin başlangıcında başlangıç tepesi ve sürücülerin ilk hız artışını sağlamak için büyük bir başlangıç rampası yer alıyor. Parkurda pistin yanısıra tribün, soyunma odaları, wc, duş gibi müştemilatlar yer alıyor.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 1747 metrekare kaykay parkuru, 576 metrekare Olimpik Skate Park (Kaykay pisti), 5 adet açık tenis kortu ve 300 metrekare soyunma birimi, 2 adet plaj voleybolu sahası, 2 adet halı saha, 8 adet basketbol sahasının açılışı da yapılırken bu yatırımların toplam maliyeti 75 milyon TL oldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gençlerin eğlence dönüşü laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Gençlerin eğlence dönüşü laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Melikgazi'de 66 blok 2 bin 517 dairenin yapım süreçleri devam ediyor

Melikgazi'de 66 blok 2 bin 517 dairenin yapım süreçleri devam ediyor

Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes'te otellerimizin sayısı da artıyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes'te otellerimizin sayısı da artıyor'

Millet Bahçesine 75 milyon TL'lik sağlıklı yaşam merkezi ve spor tesisi yatırımı

Millet Bahçesine 75 milyon TL'lik sağlıklı yaşam merkezi ve spor tesisi yatırımı

İsrail, Gazze'deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü

İsrail, Gazze’deki 29 askerini yanlışlıkla öldürdü

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes esnafına ziyaret

Bakan Özhaseki ve Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes esnafına ziyaret

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

Çölyak hastalığının sinsi belirtilerine dikkat

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vicdan Mahkemesi, zalimler için kalemini kırdı

Vicdan Mahkemesi, zalimler için kalemini kırdı

Seyir halindeki TIR'dan Alevler yükseldi

Seyir halindeki TIR’dan Alevler yükseldi

DAHA FAZLA
Yeni yılla birlikte gelen düzenlemeler

Yeni yılla birlikte gelen düzenlemeler

Kayserisporlu futbolcular günü izinli geçirdi

Kayserisporlu futbolcular günü izinli geçirdi

Silahlı kavgada dört kişiyi av tüfeği ile hafif yaralayan 2 kişi yakalandı

Silahlı kavgada dört kişiyi av tüfeği ile hafif yaralayan 2 kişi yakalandı

Memduh Başkan Filistin Hayır Çarşısı'ndan alışveriş yaptı

Memduh Başkan Filistin Hayır Çarşısı'ndan alışveriş yaptı

Argıncık Teksas Gibi: 4 kişi pompalı ile yaralandı

Argıncık Teksas Gibi: 4 kişi pompalı ile yaralandı