Millet Kütüphanesi'nde Anadolu Selçukluları Sergisi Açıldı

Ankara'da düzenlenen açılışa, Kayseri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Bakan Ersoy, serginin ziyaretçilere Anadolu Selçuklularının siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütünlüklü bir şekilde görme imkanı sunduğunu belirterek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile belediyelere teşekkürlerini iletti.

Anadolu Selçuklu mirasını sekiz bölümde inceleyen sergide, egemenlik, güç ve hâkimiyet, eğitim hayatı, tasavvuf, ticari hayat, çinicilik, takılar ve mimari sanat başlıkları altında özel eserler yer alıyor. Sergide, nadir bir Kur’an-ı Kerim, ceviz ağacından yapılmış rahle, Şems-i Tebrizi’den izler taşıyan serpuş ve Hz. Mevlânâ’ya atfedilen bir hırka gibi önemli eserler dikkat çekiyor.

Bu sergi, Anadolu’nun her köşesine mührünü vuran Selçuklu medeniyetinin mirasını gün yüzüne çıkararak geleceğe taşıma amacı güdüyor. Sergiyi ziyaret edenler, tarihin bu önemli dönemine ait eserleri yakından görme şansına sahip oluyor.