Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bulunan Elmacıoğlu isimli restoranda baca yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangının meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
Restoranda çıkan baca yangını söndürüldü
İHA
Kayseri Gündem

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