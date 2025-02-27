Milletvekili Akar: '85 milyonun refahı için yapmamız gereken çok iş var'

Kayseri Sanayi Odası’nda, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programı düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar: “Ülkemize yönelik çevremizde çok ciddi risk tehdit ve tehlikeler var. Bunlara karşı ülkemizin devletimizin bekası halkımızın 85 milyonun refahı için yapmamız gereken çok işler var. Bunların da birincisi beka meselesi. Beka demek, ordu demek, ordu demek Mehmetçik, Mehmetçik demek de Savunma Sanayii demek. Bu konuda savunma sanayi konusunda ne yapsak az. Çok ciddi gelişmeler oldu. Bundan sonra yol çetin. Çünkü artık Yüksek Teknoloji, Yapay Zeka diyoruz. Sistemlerden, internet görüşmelerinden bahsediyoruz. Kendi aklımızı zekamızı dahil bakış açımızı dahil çalışma yöntemlerimiz dahil mutlaka biraz daha ilerletmemiz lazım. Bu aşamada bizim, sizlerin yapacağı en önemli şey; insana yatırım, gençlere yatırım. Yani ister Kayseri'de olsun, ister Türkiye'de olsun ister yurtdışında olsun, çalıştığınız alanlar nelerse bunları en iyi yapanlar kimlerse, şu anda dünyada masrafa filan bakmayıp, cefaya zahmete bakmayıp mutlaka bunu değerlendirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.