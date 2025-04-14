Milletvekili Akar: 'Azerbaycan candır, Karabağ Azerbaycan'dır'

AK Parti Kayseri Teşkilatı, Azerbaycan’da bir dizi ziyarette bulundu. Heyette; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye–Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve Kayseri Şuşa Evi Derneği Başkanı Elshan Ganbarov yer aldı. Ziyarette konuşan Milletvekili Akar: “Türkiye-Azerbaycan ve Türk dünyası olarak çok ileri seviyelere geleceğiz” ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak: “Azerbaycan candır, Karabağ Azerbaycan’dır! Azerbaycan'ın gözü, Karabağ'ın sembolü, Kültürün beşiği, Kayseri’nin kardeşi; Kadim Şuşa! Hüzün yaşamış şehir Şuşa, Bugün bir gelin gibi güzel!” ifadelerinde bulundu.