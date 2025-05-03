Başkan Şahin'den Ak Parti binası önünde 'İklim yasa tasarısına' ağır eleştiri

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Başkan Şahin, gündeme gelen iklim kanununa, kalabalık bir grup ile tepki gösterdi. Başkan Şahin, "Türkiye'deki sıkıntılar belli herkes bir takım şeylerden tedirgin, şüpheli, sıkıntı duyuyor bunların başında da iklim yasası geliyor. Bu iklim yasasını milletimizle paylaşmayı, biz sivil toplum örgütü olarak bir hassasiyet olarak görüyoruz, zorunluluk olarak görüyoruz. İngiltere'de hazırlanan, Fransa'da adı konulan Amerika'da imzalanan ve adına Paris İklim Sözleşmesi denilen sözleşmeyi, millete duyurmadan bunun bize ne getireceğini ne götüreceğini paylaşmadılar. O kadar önemli bir kanun ki bununla ilgili biliyorsunuz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Bey önümüzdeki 100 senemizi şekillendirecek, etkileyecek bir kanun dedi. 100 senemizi etkileyecek bir kanunla ilgili 100 dakika konuşmadı. Onlar konuşmuyorsa, biz konuşuruz dedik ve millet olarak bunun peşinde olacağımızı net olarak buraya söylemeye geldik" diye konuştu.

Genel Başkan Mahmut Şahin, iklim kanununun geçtiğimiz yılda meclise getirildiğini ifade ederek; "Biliyorsunuz bu kanun geçen sene de meclise getirilmişti fakat mecliste kanunların görüşe açıldığı sayfada tam 1 milyon 200 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu kanunu istemiyorum dedi ve sonra bu sayfayı apar topar kaldırdılar ve kanunu geri çektiler. Unutuldu herhalde diye bir sene sonra tekrar getirdiler . 20 gün önce meclise geldiği gün Ankara'da Ulus'ta millet olarak bir miting yaptık ve dedik ki biz bu kanunu istemiyoruz 1 saat sonra kanunu revize edeceğiz diye geri çektiler. Şimdi biz millet olarak eğer o meclisin duvarında 'Egemenlik milletindir' yazıyorsa biz de millet olarak bu kanunu istemiyoruz, revize falan da istemiyoruz meclise getirmeyin bu kanunu" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL ISINMA BİTTİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YALANINA DÖNDÜLER"

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine değinen Şahin, "Yıllardır yaklaşık 20 senedir özellikle yazılı ve görsel basın aracılığıyla bize bir Yalan Rüzgarı seyrettirildi. Neydi bu Yalan Rüzgarı küresel ısınma. Küresel ısınma var iklim ısınıyor, sıcaklık geliyor dünya sıkıntıya girecek falan diye bir Yalan Rüzgarı seyrettik. Sonra baktılar ki aslında iklim ısınmıyor işte içinde bulunduğumuz ay üşüyoruz hala. Demek ki bir ısınma falan yok bu sefer güzel bir fırıldaklık ile ne yaptılar küresel ısınma bitti, iklim değişikliği yalanına döndüler. İklim değişikliği yalanını özellikle de bir aparat olarak modern tıbbı kullanarak yapıyorlar. İşte Kanada'da ilk defa bir hastaya bir teşhis konuldu. Neydi adı, iklim değişikliği hastası komediye bak ya. Bunu bizim kafamızın içine girecekler iklim değişikliği aman sıkıntılı hastalıklar falan. Bunu yapacaklar da biz bu yalana inanacak mıyız arkadaşlar. Millet inanmıyor buna. Millet bu kanunu istemiyor. Bakın bunu çok net söylüyoruz, millete rağmen kanun çıkaramazsınız. Biz şunu gördük revize edeceğiz diye çektikleri geçen süreye baktık. Bu kanun aslında uygulanıyor. Ve muhtemelen bunu uygulamak isteyenler diyorlar ki ya çıkarmadan da uygulayabiliriz. Öyle mi uygulayabilir misiniz? Bir deneyin bakalım" şeklinde konuştu.

"BU KANUN ÇIKMASINA RAĞMEN BİZZAT DEVLET BU KANUNU UYGULAMIYOR"

Konuşmasının devamında Şahin, ısı verimliliği kanunu ve tarımda çiftçinin kullandığı suyun kısıtlanmasına değinerek; "Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da bir çiftçimize bir ceza kesildi. Sebebi ne biliyor musunuz? Çiftçimiz tarlasını o kimyasal zehirli gübreyi atmak istememiş ve hayvan gübresi sermiş. İnsanı hastalandıran, insanı modern tıbba mahkum eden o kimyasal gübrenin zararını bilmiş ve hayvan gübresi sermiş. Doğanın gereği Allah'ın yaratılışı bu ya gitmişiz, ceza kesmişiz Türkiye Cumhuriyeti olarak sen çevreyi kirletiyorsun iklime zarar veriyorsun diye. Bak komediye bak bunu ilk defa kim söyledi? Bill Gates söyledi. Bill Gates'in peşinden tıpış tıpış gidiyoruz. Kim bu adam ya kim seçti bunu? Kaç oy aldı Türkiye'de ya yetkisi neydi bu adamın her dediği yapılıyor bu ülkede. Biz çıkarttıkları kanunları da biliyoruz, çıkarılmayan kanunları da biliyoruz . Bakın iklim kanununu çıkarmadan uygulamaya başladılar. Çünkü tepki var ama tepkilerden önce çıkartmadan uygulayalım dediler. Ama bir taraftan da bakıyoruz mesela ısı verimliliği kanunu var, çıktı bu. Bütün binaların yalıtımı olacak. Niye çünkü ısı kaybı oluşuyor. Daha çok doğalgaz harcıyoruz ve dış açığımız, dış ticaret açığımız artıyor. Bu artmasın diye ısı verimliliği kanunu doğru. Fakat bu kanun çıkmasına rağmen bizzat devlet bu kanunu uygulamıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün binlerce binası var, hiçbirinde yalıtım yok. Çıkarttığın kanunu uygulamıyorsun. Uygulamadığın kanunu niye çıkarttın? Niye bu kadar hırs yaptınız? Niye bizim borcumuz kime?" dedi.

"EGEMENLİK MİLLETİNDİR YAZISINI YA KALDIRIN YA DA BU KANUNU AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN"

İklim kanununun meclisten geçmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin konuşmasında, "Bu millet asla ulusal egemenliğini başka bir kişi ya da kuruma vermez. Buna tenezzül etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bak inanın bana samimi olarak sizi uyarıyorum. Bu millet eğer onu aklınızdan geçirirseniz aklınıza alır sizin. Bu kanun uygulanmayacak. Türkiye ve bu millet Bill Gates'in açık pazarı haline gelmeyecek. Adamın ürettiği hazır eti TRT'de, devletin kanallarında öve öve bitiremiyoruz ya. Çok lezzetliymiş falan. Adam sanayide et üretiyor bize satacak, tablet üretiyor, bize satacak. Türkiye'de de hayvancılık ve tarımı bitirecekler. Su yasaklarını görüyorsunuz. Bitki ekmek yasaklanıyor. Bu ülkede otel var. Mesela Kozaklı'da burnumuzun dibinde binlerce ton su kullanıyorlar. Ona ses çıkartmıyorlar fakat bahçenizde domates ekemezsiniz diyorlar. Bakın biz egemenliğimize düşkün bir milletiz. Bu egemenliği kimseye vermeyiz. Lütfen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 'Egemenlik milletindir' yazısını ya kaldırın ya da bu kanunu aklınızdan bile geçirmeyin. Uygulamaya da kalkmayın diyoruz." ifadelerine yer verdi.