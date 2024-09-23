Milletvekili Akar'dan sucuk ikramına tepki gösterenlere yanıt 

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'nin ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte sucuk ikramı yapılmıştı. İkram sonrası paylaşılan görüntüler bazı kesimler tarafından tepkilere yol açmıştı.

Konu hakkında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, sosyal medyadan yazılı bir paylaşım yaptı. Akar paylaşımında, "Yalanı, Dolanı, Fesadı, Fitneyi; Haber olarak hazırlayanlara, pişirenlere, servis edenlere ve bunu yiyenlere afiyet olsun.

Biraz akıl, Biraz vicdan, Biraz insaf...

Siyasi Ahlak? Basın Ahlakı?" ifadelerine yer verdi.