SP Kayseri İl Başkanı Altun'dan Necmettin Erbakan'ı anma mesajı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, "Bugün, Milli Görüş hareketinin lideri, Türk siyasetinin önemli şahsiyetlerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle anıyoruz. Erbakan Hoca, yalnızca Türk halkı için değil, tüm İslam alemi ve mazlumlar için bir umut ışığı olmuş, adalet, dürüstlük ve milli irade anlayışını her platformda savunmuştur. Erbakan Hoca, halkın gerçek çıkarlarını savunarak, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazanması için büyük adımlar atmış, sanayi devrimi ve dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda öncülük etmiştir. Onun önce ahlak ve maneviyat anlayışı, sadece bir siyaset felsefesi değil, aynı zamanda toplumsal bir çağrıdır. Erbakan Hoca, siyaseti yalnızca iktidar arayışı olarak görmemiş, her zaman halkın menfaatini gözeterek adil bir düzenin kurulması için mücadele etmiştir. Bugün, Erbakan’ın izlediği yoldan sapmadan, onun mirasına sahip çıkarak Türkiye'nin geleceği için aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bizler, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hak ve adaletin egemen olacağı bir düzenin kurulması için çaba harcıyoruz. Erbakan Hoca’nın inandığı değerler, bugün Saadet Partisi’nin temel ilkeleriyle birleşerek, halkımıza daha aydınlık bir geleceğin teminatını sunmak için bizleri yönlendirmeye devam ediyor. Onun vefatından 14 yıl sonra da bu kutlu davanın takipçileri olarak, yolun sonu, zaferdir inancıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.