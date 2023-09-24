Milletvekili Akar, “Kayserisporluların desteğiyle primi 2 katına çıkardık”

Maratonun halk koşusu öncesinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Kayserispor’la ilgili bir müjde vererek, “Kayserisporluların desteğiyle primi 2 katına çıkardık. 50 bin değil, 100 bin dedik” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Kayseri Yarı Maratonu Mimar Sinan teması devam ediyor. 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olarak gerçekleştirilen maratonda koşucular; sabah 8’de, başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak bitiş noktasına ulaşmasının ardından halk koşusu da başladı.

Halk koşusu öncesi konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Bugünlere gelmek kolay olmadı. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de bütün sahalarda olduğu gibi spor ve sporun yaygınlaşması konusunda tüm çalışmalar yapıldı. Çok önemli yatırımlar yapıldı. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı çalışmalar doğrultusunda 1 günde 115 bin kişi spor yapabilecek hale geldi. Sağlıklı bir hayat için spor şart. Bundan sonrada bunu yaygınlaştıracağız. Kayserimizin Avrupa Spor Şehri seçilmesinde buradaki valimizin, belediye başkanımızın, ilgili arkadaşlarımızın uzun çalışmaları sonucunda oldu” ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPORLULARIN DESTEĞİYLE PRİMİ 2 KATINA ÇIKARDIK

Dün oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına gönderme yapan Akar, “Kayserispor’da biliyorsunuz bazı değişiklikler oldu. Dün akşamda maçı izlediniz. Galatasaray bir takımı yendi. O takımı yenerken bunun başka anlamları da var. Onu da gördük, yaşadık. Bugün Kayserispor için herkes duasını yapsın. İnşallah akşam zaferle kutlayacağız. Kayserisporluların desteğiyle primi 2 katına çıkardık. 50 bin değil, 100 bin dedik. Kayserispor’dan hayırlı bir haber bekliyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,” Kayserispor inşallah başarıyla dönecek. Bizde hak ettiniz diyeceğiz. Hep beraber buradan İstanbul’a selam diyeceğiz” ifadelerini kullanarak bugün oynanacak Beşiktaş- Kayseripor maçı için Kayserispor tezahüratı yaptı.